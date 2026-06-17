AI晶片輸中管制加嚴 經長：已著手修法會盡快處理

美超微疑涉非法轉移輝達人工智慧（AI）晶片至中國，立委呼籲台灣應該加嚴管制AI晶片輸中。經濟部長龔明鑫今天表示，經濟部已著手修改相關法律，會盡快處理，但因涉及國安、國科會以及財政部等相關單位業務，必須進行跨部會討論才能定案。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於經濟部主管等，經濟部長龔明鑫率國貿署長劉威廉等相關官員列席備詢。

民進黨立委鍾佳濱質詢時關切，美超微（Supermicro）高層疑涉非法轉移輝達人工智慧（AI）晶片至中國一案，質疑為何戰略性高科技貨品赴中國管制只有化學機械研磨機、光阻剝除機等12項貨品受限。

劉威廉回應，當初12項商品限制輸往中國，目的是為了保護台灣產業競爭優勢。

鍾佳濱進一步指出，早年台灣與中國雙邊在半導體晶圓方面是既競爭又合作，台廠將晶片輸往中國，組裝後賣至美國，但同時也不希望中國取得先進晶圓製造技術，所以禁止晶圓製造設備輸中。

鍾佳濱認為，根據「貿易法」第27條規定，戰略性高科技貨品輸往管制地區，處5年以下有期徒刑；「貿易法」第27條之2，戰略性高科技貨品輸往管制地區以外地區，則處新台幣6萬以上300萬以下罰鍰，但他質疑為何中國未列為晶片輸出管制區。

龔明鑫說明，經濟部目前已開始著手修改相關法律，但因事涉跨部會主管業務，同時也必須與國安單位討論才能定案。

龔明鑫會後受訪強調，相關修法因涉及國安，不是經濟部單方面可以決定，經濟部雖然是貿易法的執行機關及主管機關，但因為修法涉及業務超出經濟部主管範圍，必須與相關單位深入討論，例如出口管制、貿易行為涉及財政部關務署等單位，同時也必須由國科會認定何種晶片必須受管制等。

對於AI晶片管制出口至中國，龔明鑫說，一定會有相應措施，而且會盡快。