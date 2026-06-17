宏碁陳俊聖：記憶體等零件漲價趨緩 下半年 PC 市場有三種情境

記憶體、SSD及CPU缺貨漲價持續，在成本大增下，下半年PC產品恐持續面臨漲價困局，對此，PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖17日表示，目前（零組件）漲價的幅度已經開始減緩，不過尚未出現降價跡象。在此情況下，下半年的PC使用者預期將分流為三類，而PC整體出貨量有可能會下滑。

三三會今日舉行例會，邀請陳俊聖演講，會前陳俊聖接受媒體提問，回應PC漲價趨勢及輝達（NVIDIA）RTX Spark相關PC新品滲透率看法。

針對RTX Spark新品在整體PC市場滲透率，陳俊聖回應，對於有新競爭者進入PC產業，公司持非常樂見與期待的態度。他認為，新加入者的刺激將會為產業帶來積極的全新火花。

不過，由於記憶體、SSD及CPU缺貨漲價持續，下半年PC產品恐怕持續面臨漲價困局，對此，陳俊聖指出，目前漲價的幅度已經開始減緩，不過尚未出現降價跡象。在此情況下，下半年的PC使用者預期將分流為三類。

陳俊聖分析，第一類是屬於「剛性需求」的消費者，不論價格如何調漲都會出手購買。其次，約占了近半數比例，這部分消費者會選擇「降配（降低規格）」，例如原先是16GB記憶體的機種調降至8GB，或是將1TB容量降至512MB。第三類則是會選擇「延遲採購」。

陳俊聖指出，總合起來看，下半年的PC整體出貨量有可能會下滑，但由於產品平均售價（ASP）提高，整體營業額預期仍會維持在還不錯的水平。

至於PC市場是否會出現明顯的「M型化」（高階與低階市場各別集中）現象，陳俊聖回應，目前並未看到特別低價的趨勢，因為不需要的消費者會直接選擇不買或等待，中間需求則會轉化為降低規格的折衷選擇。