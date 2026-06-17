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弘塑股東會／董座張泰山：很忙、非常忙 現在下單一年後不一定能交

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
弘塑董事長張泰山。記者鐘惠玲/攝影
弘塑董事長張泰山。記者鐘惠玲/攝影

半導體設備商弘塑（3131）於今日召開股東會，董事長張泰山於會後受訪表示，現在訂單遠大於產能供應，所以要想辦法，也因此「忙、很忙、非常忙」。

張泰山也說，客戶如果現在下單，一年後都還不一定能交機台。為了增加產能，還在尋找合作廠商，還有一些計畫要進行。

弘塑 張泰山 半導體

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