全新股價動能重新轉強 法人分析主要原因出爐

全新（2455）隨中國大陸InP基板恢復出口，有望帶動光電子營收回升並改善毛利率，加上微電子PA持續漲價，法人預期，AI資料中心需求強勁，將推升光電子出貨成長及比重，有利獲利結構改善，上修獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，全新於6月初取得基板出口許可，並開始出貨給客戶，雖然目前核准數量仍屬分批放行，初期僅取得幾千片基板，推估約可支撐1至1.5季需求，預料未來持續取得許可機率仍高，短期最壞情況已過。

全新先前微電子砷化鎵（GaAs）基板產品已於4月調漲售價，近期受鎵原料價格持續上漲帶動，6月再啟動第二波價格調整。

隨鎵、銦相關期貨價格持續走升，法人預期後續微電子及光電子產品仍具進一步調價空間，基於目前在手訂單能見度佳，供給端維持緊張，公司並具備較強的成本轉嫁能力，可望支撐後續毛利率表現。

法人指出，本次考量GaAs漲價及中國大陸InP開放出口，調高全新毛利率及獲利預估值，中長期維持看好200G PD、EML與CW Laser等光通訊產品逐步推進，近期EML持續有開發案，全新以供應Base EPI為主。