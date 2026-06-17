聽新聞
0:00 / 0:00
旺矽：今年營運逐季成長 探針卡需求續強
半導體探針卡和測試設備商旺矽今天舉行股東會，通過分配現金股息每股新台幣22元，並改選董事，董事長葛長林會後受訪表示，今年營運可逐季成長，下半年比上半年佳，客戶拉貨評估更積極，旺矽探針卡產能還跟不上需求，預期今年營運成長雙位數百分比。
媒體提問是否漲價，葛長林表示，未來不排除可能性，仍需觀察對產業和經濟通膨影響，須保持健康平衡，客戶端需求強勁下，旺矽會考量與客戶洽商預付款方式以確保產能。
在CPO矽光子布局，葛長林表示，持續加速相關量產設備機布局，旺矽說明，今年持續與客戶驗證，2027年與客戶討論量產設計，預估明年底會逐步明朗。
在探針卡市況，葛長林指出，超大型雲端服務供應商對AI晶片測試探針卡需求持續強勁，產業應用持續翻新，帶動探針卡需求持續成長。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。