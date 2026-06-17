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高力受惠於AI散熱及儲能需求 17日強勢漲停 外資目標價上看2,300元
電池概念股高力（8996）受惠於AI伺服器水冷散熱與資料中心儲能商機強大，17日無視大盤修正強勢漲停在1,515元。里昂證券將高力目標價從1,680元大幅調升到2,300元，並維持強力買進評等，主要理由在於市場低估兩大中期成長動能。
里昂指出，高力的第一個成長動能是Bloom Energy 燃料電池需求加速。Bloom Energy 與甲骨文簽署 2.8GW 合約，推升供應鏈需求，高力提前擴產以滿足客戶需求。第二個成長動能則是CSP 液冷冷卻液分配單元（CDU）板式熱交換器（BPHE）需求大，高力為少數合格供應商，2026–2028 年貢獻營收比重可望由 4% 提升至 18%。
里昂指出，高力進行客戶多元化，降低集中風險。里昂將高力 2027/28 年每股稅後純益（EPS）預估上調 18%/44%，以反映需求高於預期，維持40倍的本益比預估，目標價隨之上調。
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