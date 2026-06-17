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鴻海首次參展法國VivaTech 2026 深化歐洲AI生態系布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球最大科技製造平台商鴻海（2317）宣布參展在法國巴黎舉行的VivaTech 2026，聚焦AI基礎設施、AI Factory、智慧製造、工業人形機器人與智慧電動車等產品。鴻海此次參展呼應歐洲對AI主權、在地化供應鏈、高效能運算與智慧製造升級的需求，展現集團協助歐洲打造下一代 AI 基礎設施的能力與決心。

本次鴻海VivaTech展區一大亮點，是NVIDIA Vera Rubin NVL72於歐洲首次公開亮相。作為新一代 AI 運算平台，NVIDIA Vera Rubin以Rack-scale架構設計，支援大規模AI訓練、推論、Agentic AI、混合專家模型（MoE）與長上下文推理等高負載應用。鴻海不僅呈現其在高密度 AI Rack、Compute Tray、液冷散熱、電力傳輸與系統整合上的製造實力，也進一步展現集團支援全球Tokenized AI Factory建設的關鍵角色。

在智慧電動車領域，鴻海子公司鴻華先進旗下的MODEL B (BRIA) 與 MODEL D也在法國巴黎首次亮相，展示電動車平台、整車設計、智慧座艙、先進電子電氣架構與委託設計製造服務能力。MODEL B (BRIA)展現年輕世代智慧電動車的設計語彙與高效能純電平台；MODEL D 則以七人座豪華 MPV 定位，結合家庭與商務需求，展現鴻海在智慧移動領域的多元產品布局與整車開發能力。

鴻海自2000年開始布局歐洲，並從捷克、匈牙利、斯洛伐克等製造據點出發，逐步擴展至法國與波蘭等地。集團近年以 Build-Operate-Localize（建設、營運、在地化）模式，強化在歐洲的技術合作、產業鏈整合與在地製造能力。

本月在Choose France高峰會中，鴻海宣布與法國 Bull 合作推動歐洲AI基礎設施製造能力，同時與Radiall、Thales 共同成立Tessalia合資公司，布局先進半導體封裝，並且在法國勒巴爾普（Le Barp）舉行動土典禮，進一步呼應歐洲在 AI、半導體與高韌性供應鏈上的戰略需求。

VivaTech是歐洲最具代表性的科技創新展會之一，每年於法國巴黎舉行，匯聚全球科技企業、新創公司、投資人、產業領袖與政府機構，是觀察歐洲創新趨勢、產業合作與科技落地的重要平台。

面對AI快速重塑全球產業競爭格局，鴻海將持續以AI為核心驅動力，結合集團在AI 基礎設施、智慧製造、電動車、機器人與半導體領域的整合能力，協助全球客戶加速建構下一代AI產業基礎設施，並與歐洲夥伴共同推動更具韌性、在地化與競爭力的智慧產業生態系。

鴻海 歐洲 法國

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