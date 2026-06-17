聽新聞
0:00 / 0:00
映泰DDR SSD市場漲價超乎預期 謹慎看下半年
板卡廠映泰（2399）17日舉行股東會，該公司表示，今年以來記憶體（DDR）與固態硬碟（SSD）價格一路走高，但5月起終端市場已逐漸無法消化漲價壓力，出現「有價無市」現象，加上一般桌上型電腦需求疲弱，整體個人電腦（PC）市場衰退幅度遠超過預期，對下半年及明年展望維持審慎態度。
映泰指出，今年上半年DDR與SSD價格持續上漲，不過，零售市場需求並未同步跟進，近期已明顯感受到買氣降溫。根據外部市調資料，一般PC市場年減幅度約30%至50%，但實際觀察終端零售與DIY組裝市場，衰退程度甚至超過五成，遠比市場原先預估更加嚴峻。
面對PC市場逆風，映泰總經理王明正表示，持續推動轉型，將AI PC與邊緣AI列為未來發展重點。他表示，目前已有愈來愈多新客戶接觸相關應用，但AI導入週期較長，今年仍以驗證與布局為主，預期要到2027年才有機會看到較具體成果。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。