映泰DDR SSD市場漲價超乎預期 謹慎看下半年

板卡廠映泰（2399）17日舉行股東會，該公司表示，今年以來記憶體（DDR）與固態硬碟（SSD）價格一路走高，但5月起終端市場已逐漸無法消化漲價壓力，出現「有價無市」現象，加上一般桌上型電腦需求疲弱，整體個人電腦（PC）市場衰退幅度遠超過預期，對下半年及明年展望維持審慎態度。

映泰指出，今年上半年DDR與SSD價格持續上漲，不過，零售市場需求並未同步跟進，近期已明顯感受到買氣降溫。根據外部市調資料，一般PC市場年減幅度約30%至50%，但實際觀察終端零售與DIY組裝市場，衰退程度甚至超過五成，遠比市場原先預估更加嚴峻。

面對PC市場逆風，映泰總經理王明正表示，持續推動轉型，將AI PC與邊緣AI列為未來發展重點。他表示，目前已有愈來愈多新客戶接觸相關應用，但AI導入週期較長，今年仍以驗證與布局為主，預期要到2027年才有機會看到較具體成果。