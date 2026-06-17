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弘塑：產能僅滿足客戶三分之一需求 至2030年看不到衰退
半導體設備廠弘塑集團執行長張鴻泰今天表示，客戶訂單來得又急又快，產能僅能滿足客戶約1/3的需求，預期至2030年看不到會衰退，將擴充人員、場地與產能。
弘塑今天召開股東常會，股東關心先前爆發的網路駭客攻擊事件以及未來營運展望等。張鴻泰說，因應客戶訂單增加，弘塑今年已增加120名員工，還有200個職缺，並增加下包。
張鴻泰表示，客戶訂單來得又急有快，今年累計前5月接單金額已達去年總營收新台幣65億元的1倍，產能僅能滿足客戶約1/3需求。
張鴻泰說，下半年業績可望優於上半年，預期至2030年看不到衰退，將積極擴充人員、場地與產能。
為擴展中國大陸與美國市場，張鴻泰表示，弘塑今年會在美國亞利桑那設立據點，也會在中國大陸設立據點。
至於新產品方面，弘塑副總經理梁勝銓說，面板級封裝及3D混合鍵合相關產品今年將出貨，其中，單片旋轉式扇出型面板級封裝（FOPLP）清洗蝕刻設備不只有1家客戶，預期隨著AI快速發展，出貨量可望逐年增加。
高頻寬記憶體（HBM）銅蝕刻液方面，張鴻泰表示，除國際記憶體大廠客戶外，中國大陸也是很大的潛在市場。
關於網路駭客攻擊事件，張鴻泰坦言，以前對於資安並沒有注重，太過鬆散，不過，在吃過虧後，會加強防範，避免再次發生。
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