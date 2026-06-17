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中科輔導新創展實力 「巨噬原力」獲創業卓越獎百萬獎金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
｢巨噬原力」團隊奪下最高榮譽「創業卓越獎」殊榮，獲頒100萬元創業獎金。圖／中科管理局提供
｢巨噬原力」團隊奪下最高榮譽「創業卓越獎」殊榮，獲頒100萬元創業獎金。圖／中科管理局提供

國家科學及技術委員會2026年第一梯次「創新創業激勵（FITI）計畫」昨總決賽，中科管理局輔導的24組新創團隊，其中，「巨噬原力」團隊奪下最高榮譽「創業卓越獎」殊榮，獲頒100萬元創業獎金。此外，「AI好蓋」、「BioGen」及「Ctrlix 科睿思」團隊亦榮獲「創業潛力獎」，展現新創生態系研發實力。

中科管理局說，本次獲獎4組團隊以創新技術聚焦市場最迫切的需求並提出突破性解方，不僅具備引領產業升級、開拓市場新局的潛力，更為社會創造實質價值。

例如巨噬原力是由中國醫學大學助理教授詹世萱領軍，研發專治三陰性乳癌的治療獨特機制，能精準活化巨噬細胞吞噬功能達10倍，將被腫瘤馴化的細胞轉化為抗癌尖兵、逆轉腫瘤微環境，腫瘤抑制率高達95%以上。具備安全、低毒性且能與現有標準療法完美互補的優勢，極具合併用藥潛力。

「AI好蓋」團隊瞄準食品、飲料及生技產業的品管痛點，自主研發「高速填充產線AI視覺檢測技術」。該系統能在每分鐘1千2百瓶的高速運轉下，同步精準檢測瓶蓋、液位、標籤及日期等項目，辨識率高達99.9997%，能有效取代傳統人工抽檢並緩解缺工風險。目前已成功導入多家知名填充廠驗證，目標成為全球高速產線智慧檢測的領導品牌。

還有「BioGen」是台北醫學大學團隊開發出創新「AnXin安心引流系統」。該系統結合主動清除、智慧監測與阻塞警示技術，徹底解決胸腔引流管阻塞的監測盲點，能顯著降低術後併發症風險並減輕醫護負擔，為胸腔術後照護樹立精準、高效新標準。

「Ctrlix 科睿思」由國立成功大學劉驊興執行長帶領跨領域團隊，致力開發「物理AI」技術，將熱傳、流體、電磁等物理科學知識與AI數據分析融合，突破傳統AI硬體成本高昂且落地困難的瓶頸。產品具備感測、預測與自動控制功能，未來將延伸應用至家電、中央廚房、半導體與醫療設備，加速各產業智慧化轉型。

中科管理局表示，為打造更具韌性與競爭力的創新生態系，在全力輔導下，所輔導的新創團隊已蓄積深厚的創新與科技能量。未來，這些新創之星將逐步轉化為具備國際競爭力的科學事業，持續為中部科學園區注入永續、高韌性的創新動能。

國家科學及技術委員會2026年第一梯次「創新創業激勵(FITI)計畫」昨總決賽，中科管理局輔導的24組新創團隊獲獎連連。圖／中科管理局提供
國家科學及技術委員會2026年第一梯次「創新創業激勵(FITI)計畫」昨總決賽，中科管理局輔導的24組新創團隊獲獎連連。圖／中科管理局提供

創業 中科 團隊

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