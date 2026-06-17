士電：AIDC等5大動能助攻 拚業績獲利創高

重電廠士電總經理郭約瑟今天表示，今年包括台電電力建設、能源轉型、人工智慧資料中心（AIDC）、北美外銷、交通與公共建設統包工程等5大成長動能可期，今年營收和獲利目標年成長雙位數百分比，有機會創新高。

士電上午在新竹舉行股東會，歷時大約30分鐘結束，會後士電雙總經理郭約瑟和程相智接受媒體採訪。

展望今年和下半年整體營運，郭約瑟指出，重電產業景氣可期，士電在台電強韌電網計畫，以及國內晶圓代工、封裝測試、記憶體等半導體廠建設項目成長可期，加上AI資料中心（AIDC）、北美市場基礎建設等電力需求爆發，預期未來5至10年延續成長力道。

其中在台電強韌電網電力建設，郭約瑟表示，電力級變壓器拉貨看佳，靜態同步補償器（STATCOM）取得南科和龍潭兩標案，其中南科案配合電力公司時程，正在試車運轉，下半年預期還有新台幣10億元認列，龍潭案配合時程，預期2027年有機會部分認列。

在能源轉型，郭約瑟表示，持續布局錶前和錶後儲能項目，其中在錶後儲能布局，士電、群聯電子及技嘉3個法人股東投資能源業者阿波羅電力，其中士林電機持股約8.75%。

在AIDC產業鏈，郭約瑟指出，士電在台灣高科技半導體廠區電力設備變壓器應用，市場占有率比重達7成，士電續與半導體晶圓、封裝、記憶體、伺服器、載板等廠商客戶密切合作，掌握商機。

在AI伺服器液冷散熱系統相關供應鏈，士電表示，持續與系統廠商合作，已經供應控制器和驅動器等產品。

在北美市場AIDC基礎建設，郭約瑟表示，士電今年掌握度比以往好，預估今年在美國市場成長幅度可提升至30%，2025年外銷市場業績占比約15%至20%，預估今年占比可提升至25%，目前北美AIDC應用訂單占士電整體訂單比重約3成。

在交通及公共建設統包工程，士電指出，持續掌握包括桃園機場、台南機場、台鐵等電機系統應用，離島電廠掌握馬祖標案。

在第4座變壓器新廠布局，郭約瑟指出，首期投資新台幣13億元，未來規劃投資9億元因應接單實際狀況調整設備投資，第4座新廠預計2027年9月投產，2028年產能全開，屆時變壓器產能可再增加3成，主要布局大型跟電力級變壓器產品；因應AI資料中心應用龐大配電需求，不排除新建第5座新廠。