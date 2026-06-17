快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

士電：AIDC等5大動能助攻 拚業績獲利創高

中央社／ 新竹17日電

重電廠士電總經理郭約瑟今天表示，今年包括台電電力建設、能源轉型、人工智慧資料中心（AIDC）、北美外銷、交通與公共建設統包工程等5大成長動能可期，今年營收和獲利目標年成長雙位數百分比，有機會創新高。

士電上午在新竹舉行股東會，歷時大約30分鐘結束，會後士電雙總經理郭約瑟和程相智接受媒體採訪。

展望今年和下半年整體營運，郭約瑟指出，重電產業景氣可期，士電在台電強韌電網計畫，以及國內晶圓代工、封裝測試、記憶體等半導體廠建設項目成長可期，加上AI資料中心（AIDC）、北美市場基礎建設等電力需求爆發，預期未來5至10年延續成長力道。

其中在台電強韌電網電力建設，郭約瑟表示，電力級變壓器拉貨看佳，靜態同步補償器（STATCOM）取得南科和龍潭兩標案，其中南科案配合電力公司時程，正在試車運轉，下半年預期還有新台幣10億元認列，龍潭案配合時程，預期2027年有機會部分認列。

在能源轉型，郭約瑟表示，持續布局錶前和錶後儲能項目，其中在錶後儲能布局，士電、群聯電子及技嘉3個法人股東投資能源業者阿波羅電力，其中士林電機持股約8.75%。

在AIDC產業鏈，郭約瑟指出，士電在台灣高科技半導體廠區電力設備變壓器應用，市場占有率比重達7成，士電續與半導體晶圓、封裝、記憶體、伺服器、載板等廠商客戶密切合作，掌握商機。

在AI伺服器液冷散熱系統相關供應鏈，士電表示，持續與系統廠商合作，已經供應控制器和驅動器等產品。

在北美市場AIDC基礎建設，郭約瑟表示，士電今年掌握度比以往好，預估今年在美國市場成長幅度可提升至30%，2025年外銷市場業績占比約15%至20%，預估今年占比可提升至25%，目前北美AIDC應用訂單占士電整體訂單比重約3成。

在交通及公共建設統包工程，士電指出，持續掌握包括桃園機場、台南機場、台鐵等電機系統應用，離島電廠掌握馬祖標案。

在第4座變壓器新廠布局，郭約瑟指出，首期投資新台幣13億元，未來規劃投資9億元因應接單實際狀況調整設備投資，第4座新廠預計2027年9月投產，2028年產能全開，屆時變壓器產能可再增加3成，主要布局大型跟電力級變壓器產品；因應AI資料中心應用龐大配電需求，不排除新建第5座新廠。

士電 半導體 台電

延伸閱讀

AI伺服器電源升級引爆商機、台達電看旺 00896含達量高ETF配息率上看17%

AI網通與電力缺一不可！009819看準「連接+能源」兩大基建 成分股暗藏下個兆元巨頭

毅嘉奪 AI 光通訊大單 躍居輝達重要夥伴

燿華：訂單逐季成長

相關新聞

Space X上市被說史上最大龐氏騙局 為何投資人爭相投入？謝金河揭關鍵

面對價值重新定價的新時代！台灣董事恊會的蔡鴻青先生最近又提出一套新理論，他提到台股市值逾5兆美元，但一個市場兩個世界，有六成的企業面臨市值衰退與獲利衰退的壓力，他點出問題，但這個現象和他在2020年前後提出台積電「一個人的武林」如出一轍，台積電迄今依然壯大，但是很多人沒有看到台積電背後龐大的供應鏈。

SpaceX掛牌首日市值衝2.1兆美元！吳宗信拆「中國喊射20萬顆衛星」真實目的

世界首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX（SPCX），周五（6/12）以每股135美元正式掛牌上市，首日收盤價達160.95 美元，總市值衝上2.1兆美元。

網家股東會／股價重返高點？董座詹宏志「我沒有這樣的底氣」

富邦媒（8454）董事長蔡明忠今年在股東會喊出「重返千元榮光」，昔日電商高價股代表網路家庭（8044）17日召開股東會，被問到是否有股價目標，網家董事長詹宏志笑稱他看到相關的報導，「我的大學同學蔡明忠給我很大的壓力」，喊出目標後股價連續漲，他坦承「我們沒有這樣的條件」、「我缺少這樣的底氣，它們（富邦媒）比我們有資格說這樣的話」。

ASML、台積電與imec三方合作推進2D材料電晶體開發

本周舉行的2026年IEEE/JSAP超大規模積體電路（VLSI）技術與電路研討會上，imec攜手微影解決方案大廠艾司摩爾（ASML）與晶圓代工大廠台積電T，共同發表一套創新、穩健且可擴充的12吋晶圓整合技術路徑，用於基於2D材料的n型與p型場效電晶體（FET）。

CPO 發酵！大立光逆場走強 法人為後市營運按讚

大立光（3008）CPO新業務傳報捷，帶動17日早盤股價逆勢走強；分析師指出，根據研究部通路訪查，大立光在CPO的企圖心不僅在元件端，更將拓展到模組端，為未來營運奠定營運成長基礎中，預估今年每股獲利（EPS）開膛手上看174.6元。

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

隨著美國持續推動半導體製造回流政策，從《晶片法案》（CHIPS Act）補助到川普政府力推供應鏈在地化，外界普遍認為赴美投資已成為半導體供應鏈的必答題。然而，站在第一線供應鏈業者的角度來看，真正決定是否赴美設廠的關鍵，卻未必是補助金額，而是客戶是否願意提供長期訂單承諾與合理獲利空間。德鑫半導體聯盟總會長、家登集團董事長邱銘亁直言「即使美國政府願意提供補助，若沒有台積電、英特爾或其他晶圓廠客戶願意點頭，承諾未來訂單與價格支持，18家聯盟成員不會輕易赴美建立製造據點」。邱銘乾這段談話，道出目前台灣半導體供應鏈面對全球化與地緣政治重組下最真實的思維。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。