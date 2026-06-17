聽新聞
0:00 / 0:00
中東局勢趨緩 法人：把握科技型ETF逢低布局
中東戰局現曙光，油價走低，科技股率先回神，伴隨美股最大規模募資啟動，加上記憶體大廠財報前夕獲華爾街看好，挹注科技股買氣，晶片股大幅反彈，帶領美股挑戰新高，科技相關主題主動式ETF人氣也顯著增溫，交投熱絡。
根據證交所統計，觀察科技型主題主動式ETF，若以年初至今日均交投前三名，分別為：主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動群益科技創新（00992A）、主動安聯美國科技（00402A）；其中00402A、00405A均在6月9日同一天掛牌；面對近期市場亂流，可把握逢低布局好機會。
安聯投信表示，以美國市場為例，與過去數年經濟環境相比，目前市場條件已出現明顯變化。美國經濟展現出超乎預期的韌性，企業獲利前景持續向上修正；同時，AI 基礎設施建設熱潮帶動企業大幅增加資本支出，進一步強化市場對長期成長信心。
00402A經理人洪華珍表示，針對美國最大規模募資案啟動，儘管近期幾度引發市場對於資金動能擔憂，但預期這些資金最終仍將投入AI基礎設施建設，包括資料中心、GPU、CPU、記憶體、光通訊、網路設備、電力傳輸、衛星與航太技術等基礎建設，最終受惠的依然是AI供應鏈個股。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。