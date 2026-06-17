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網家股東會／股價重返高點？董座詹宏志「我沒有這樣的底氣」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）董事長蔡明忠今年在股東會喊出「重返千元榮光」，昔日電商高價股代表網路家庭（8044）17日召開股東會，被問到是否有股價目標，網家董事長詹宏志笑稱他看到相關的報導，「我的大學同學蔡明忠給我很大的壓力」，喊出目標後股價連續漲，他坦承「我們沒有這樣的條件」、「我缺少這樣的底氣，它們（富邦媒）比我們有資格說這樣的話」。

詹宏志指出，股價重返一個目標是業者的願望，但當前電商並不容易，也有它的挑戰，他認為，當前網家最重要的是維持產業的重要性與創新能力。他並未對員工和主管表示股價要有什麼目標，事實上，股價與營收都是要創造一些服務和樣貌、變成改變社會的一部分，做到了，業績和股價就會上升。

詹宏志 網家 富邦媒

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