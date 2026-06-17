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台郡近年轉型布局AI伺服器領域 下半年營運受關注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡廠區照片。圖／公司提供
台郡廠區照片。圖／公司提供

台郡（6269）近年積極轉型布局AI伺服器領域，同時開拓高階應用，下半年營運受關注。

台郡日前已公布2026年第1季單季營收為新台幣54.67億元，較2025年第4季之55.86億元小幅減少，惟較去年同期51.71億元呈現成長，顯示核心業務需求仍具韌性。展望後市，公司期許，雖然短期營運仍面臨挑戰，但公司已積極推動轉型與體質改善，預期隨市場需求回溫與策略成效逐步顯現，下半年營運表現可望改善。

優化產品組合及改善獲利方面，台郡預告，2026年公司轉型期策略，將以優化產品組合結構與強化營運體質來改善獲利為核心。上半年營運雖仍面對成本壓力與短期虧損的挑戰，惟公司長期布局之 MetaLink 技術已逐步進入成果發酵階段，預期將隨產品應用擴展與高附加價值產品比重提升，逐季展現產品組合優化效益，並帶動營運表現改善，朝向中長期穩健成長目標邁進。

回顧過往台郡布局AI伺服器相關液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，2024年業界即傳出台郡已切入輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷系統的感測器小量產，輝達並在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區首度秀出相關供應鏈證實2024年傳聞不假。台郡先前已預告，長期看好AI基礎建設商機，預期AI伺服器相關應用業績2026可望翻倍。

台郡先前說明，2024年應對市場產能過剩而專注資源在先進技術開發，2025年持續推進轉型，目標將在2026年營運逐步恢復2021-2022年表現。

台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈當時已證實相關進度。圖／讀者提供
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈當時已證實相關進度。圖／讀者提供

台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達先前已首度在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供
台郡布局AI伺服器相關監控液體感測器鴨子划水多年，逐步浮上檯面，輝達先前已首度在2025年COMPUTEX TAIPEI台北國際電腦展展示區秀出相關供應鏈證實相關進度。圖／讀者提供

台郡 伺服器

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