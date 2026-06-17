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E Ink於InfoComm 2026展示大型彩色電子紙看板解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太攻大型彩色電子紙看板解決方案，展現 DOOH、零售媒體、建築與產品設計等多元應用。記者李珣瑛／攝影
元太攻大型彩色電子紙看板解決方案，展現 DOOH、零售媒體、建築與產品設計等多元應用。記者李珣瑛／攝影

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技17日宣布參展InfoComm 2026，展示最新大型彩色電子紙解決方案，涵蓋數位看板、公共資訊顯示及建築空間應用。

E Ink將於拉斯維加斯會展中心（Las Vegas Convention Center）中央展館（Central Hall）C9815展位，展出多項節能且具高可視性的反射式顯示技術，展現企業如何在降低能源消耗的同時，持續提供鮮明、穩定且長時間顯示的視覺資訊傳播。此次展出平台包括E Ink Marquee™、E Ink Spectra™ 6、E Ink Kaleido™ 3以及E Ink Prism™ 3。

「InfoComm匯聚專業視聽與數位看板產業最具影響力的創新企業，」E Ink元太科技總經理洪集茂表示。「此次參展展現 E Ink 持續推動大型彩色電子紙技術發展的投入。E Ink 大型彩色電子紙解決方案在提供卓越顯示效果的同時，亦可相較於傳統數位看板技術大幅降低能源消耗。」

大型彩色電子紙看板應用持續拓展

本次展覽焦點之一為E Ink最新推出的大尺寸彩色電子紙平台—E Ink Marquee™。該技術專為大尺寸戶外看板及數位戶外廣告（DOOH）應用打造，具備鮮明色彩表現、寬溫運作能力，以及透過電子紙雙穩態（Bistable）顯示架構所實現的超低功耗特性。

現場將展示75吋E Ink Spectra™ 6 電子紙看板，呈現E Ink目前最先進的全彩電子紙看板技術。E Ink Spectra™ 6專為零售、廣告與資訊顯示應用設計，具備高彩度色彩表現與紙張般閱讀體驗，僅於畫面更新時耗電。

此外，展區亦將展示軟性E Ink Spectra™ 6技術、數位相框應用，以及來自生態系夥伴的多元解決方案，展現彩色電子紙在商業市場中的應用拓展與導入動能。

支援動態內容應用的彩色電子紙技術

展位中也將展出由生態系夥伴Agile合作打造的75吋E Ink Kaleido™ 3看板。E Ink Kaleido™ 3可支援更快的畫面更新速度與局部更新功能，適用於動態內容播放、導引系統與廣告應用，同時保有反射式電子紙低功耗優勢。

該展示設備整合Agile Conversion Engine（ACE）中介軟體，並已與Navori Labs內容管理系統（CMS）完成互通整合，讓零售業者、金融機構及戶外廣告營運商可透過與LCD、LED顯示網路相同的企業級CMS流程管理電子紙看板。

透過全新的ACE與Navori平台整合，使用者可直接於Navori Digital Signage Platform建立或編輯播放清單，ACE則負責安全同步內容、將素材轉換為適合電子紙顯示的格式，並協調傳送至Agile顯示設備。

開創建築與產品設計新可能

除數位看板外，E Ink亦將展示可程式化變色電子紙材料E Ink Prism™ 3，展現其於建築、汽車及消費性產品設計領域的應用潛力。

此次展示將透過米瑞斯（Meris）、興泰（Seekink）及Cream Guitars等合作夥伴開發的應用案例，呈現如何將可動態變換色彩的表面整合至產品與空間設計中。相較於傳統顯示器，E Ink Prism™ 3可在大幅降低能源需求的同時，開創更具互動性與個人化的設計表現。

E Ink Prism™技術過去已應用於概念車專案，近期亦曾與BMW合作展示創新車用應用，並導入高端消費性產品，開啟個人化與互動式設計的新可能。

持續擴大E Ink電子紙生態系

InfoComm 2026期間，參觀者可了解來自京東方（BOE）、奇新光電（NewFace）、夏普（Sharp）、Agile、Mercury等生態系夥伴的相關產品與解決方案，展現以 E Ink 彩色電子紙平台為核心所發展出的多元應用生態。

透過與合作夥伴持續協作，E Ink正進一步拓展電子紙於零售、交通運輸、企業溝通、旅宿服務及公共基礎建設等市場中的永續數位資訊應用機會。

電子紙 元太 建築

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