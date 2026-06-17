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大東電股東會／插旗北美！搶攻半導體商機 電纜產品進行認證階段
大東電（1623）17日召開股東會，由董事長林志明主持，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利8元，林志明指出，近年積極布局半導體大廠供應鏈與AI資料中心，已在亞利桑那州成立辦公室，產品目前正在取得認證。
另，為了因應未來的接單擴產需求及償還銀行借款，大東電董事會決議，發行上市以來國內第一次無擔保轉換公司債，發行總金額為20億元，每張面額10萬元，發行價格將依票面金額之100.5％發行，為接下來的接單提供後盾。
林志明指出，近年亦積極投入儲能電纜與高壓直流電纜的創新研發，推動充電樁產品普及，助力台灣新能源基礎建設升級。公司於2025年已順利完成環保型海巴隆電纜及儲能等產品研發，未來將持續投入充電樁電纜、高壓直流（陸地）輸電電纜的開發，全面搶攻綠能商機。
林志明指出，輝達執行長黃仁勳多次強調AI與能源的共生關係，並將此變革定義為「新工業革命」，而穩定且充足的能源供應，正是左右台灣AI產業競爭力的結構性瓶頸。
看準此趨勢，大東電近年大舉布局AI資料中心及半導體領域，致力開發出專門供應新一代半導體大廠及雲端資料中心的相關電纜產品，可隨時滿足產業全面升級的需求。
林志明指出，經營團隊日前前進美國亞利桑那州成立辦公室，瞄準半導體大廠在當地的建廠需求，目前相關電纜產品正於美國進行認證程序，盼成為公司新的動能。
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