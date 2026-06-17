CPO發酵！大立光逆場走強 法人為後市營運按讚

大立光（3008）CPO新業務傳報捷，帶動17日早盤股價逆勢走強；分析師指出，根據研究部通路訪查，大立光在CPO的企圖心不僅在元件端，更將拓展到模組端，為未來營運奠定營運成長基礎中，預估今年每股獲利（EPS）開膛手上看174.6元。

分析師表示，大立光日前罕見的主動在Computex展示其進入CPO∕FAU的決心，並目標鎖定其他廠商無法達到的規格，其規格大致上包含將其Tolerance可控制在優於業界的1-0.5um（大立光指出可小於0.3um）；FAU自動化組裝，並已經展示Row Array方案。預計今年9月第一條pilot line會準備妥當，屆時會邀請一級客戶去參觀。

且在通路訪查中，大立光已經與一線晶圓代工廠和CPU廠商在CPO∕FAU上有合作的討論在進行，為未來營運奠定成長基礎下，預估今年EPS為174.6元。