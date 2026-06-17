聽新聞
0:00 / 0:00
CPO發酵！大立光逆場走強 法人為後市營運按讚
大立光（3008）CPO新業務傳報捷，帶動17日早盤股價逆勢走強；分析師指出，根據研究部通路訪查，大立光在CPO的企圖心不僅在元件端，更將拓展到模組端，為未來營運奠定營運成長基礎中，預估今年每股獲利（EPS）開膛手上看174.6元。
分析師表示，大立光日前罕見的主動在Computex展示其進入CPO∕FAU的決心，並目標鎖定其他廠商無法達到的規格，其規格大致上包含將其Tolerance可控制在優於業界的1-0.5um（大立光指出可小於0.3um）；FAU自動化組裝，並已經展示Row Array方案。預計今年9月第一條pilot line會準備妥當，屆時會邀請一級客戶去參觀。
且在通路訪查中，大立光已經與一線晶圓代工廠和CPU廠商在CPO∕FAU上有合作的討論在進行，為未來營運奠定成長基礎下，預估今年EPS為174.6元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。