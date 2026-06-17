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爭取台灣思維國際話語權 施振榮赴日發表新王道白皮書

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁創辦人施振榮。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
宏碁創辦人施振榮。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

為爭取台灣思維在國際的話語權，宏碁（2353）集團創辦人施振榮赴日演講並以三國語言發表新王道白皮書，要將新王道的倡議推向國際。施振榮強調，真正的領導，是透過平衡顯性與隱性利益，創造可永續的總價值，真正偉大的領導者，是能夠創造長期總價值的領導者。

施振榮17日赴日參加亞太堅韌研究基金會於東京舉辦的國際AI論壇「Global Innovation Reimagined Conference: AI Resilience」，會中並分享他提出的新王道倡議，同時為了將這個源於台灣的思維推向國際，特別同時發表中、英、日三個語言版本的新王道白皮書，並將於18、19兩日分別對日本企業及雷鳥全球管理學院的日本校友發表演講。

施振榮指出，新王道就是21世紀的領導者之道。當前人類社會正面臨AI崛起、地緣政治重組、氣候變遷、人口老化與資本主義失衡等重大挑戰。過去以效率與競爭為核心的工業時代管理模式，已逐漸難以回應未來世界對永續、信任、共榮與長期價值的需求。

為此，他特別提出「新王道（New Wang Dao）」，作為融合東方哲學、現代管理、永續發展與AI時代人本價值的一套21世紀領導哲學。新王道的核心精神在於：創造價值、利益平衡與永續發展。

施振榮指出，傳統管理最大的盲點，是往往只重視「有形、直接、現在」的顯性價值；然而，真正決定長期競爭力的，往往是「無形、間接、未來」的隱性價值。

因此他特別提出六面向價值總帳論，強調要兼顧顯性價值與隱性價值。他並指出，真正的領導，必須同時創造顯性與隱性價值，諸如品牌、人才、文化、信任、ESG、生態系、社會影響力、長期競爭力等，這些雖然短期難以量化，卻往往決定未來的成敗。因此，真正的經營，不是只算短期財務帳，而是要算長期總帳。

施振榮表示，新王道也重視韌性，韌性不只是承受風暴的能力，而是在變局中持續創造價值的能力。他指出，真正的韌性，來自信任、共創與利益平衡。

為了讓新王道的倡議發揮更大的影響力，此次施振榮選在亞堅會舉辦的國際論壇中向國際與會人士發聲外，也特別邀請雷鳥全球管理學院總監暨院長Charla Griffy-Brown、亞洲管理學院校長暨院長Jikyeong Kang、2027年美國管理學會（AOM）年會主席暨倫敦帝國學院商學院教授Christopher L. Tucci等國際知名學者與國內多位知名學者加入共同倡議。

施振榮表示，面對AI時代與全球轉型，新王道提出：「科技必須與人文平衡，效率必須與價值平衡，發展必須與永續平衡。」他並強調，未來真正偉大的領導者，將不只是高效率的管理者，而是能夠創造長期總價值的文明型領導者。而真正的領導，是透過平衡顯性與隱性利益，創造可永續的總價值。

施振榮 東京 日本

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