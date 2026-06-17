廣達發 GDR 拚籌資700億 預計發行上限2.45億股 將用於購料及建廠

廣達（2382）昨（16）日公告，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人以廣達昨天普通股收盤價362.5元計算，若發行上限2.45億股，市值約當888億元； 若考量GDR發行折價空間，至少可募集700億元以上資金。

這將是廣達近年來罕見大手筆海外籌資案。業界認為，AI伺服器迭代更新，記憶體等零組件、GPU愈來愈貴，並且需要更多生產基地接單，隨著海外募資銀彈上膛，將助攻廣達購料與建廠更順遂，為後續營運增添柴火。

廣達尚未拍板本次GDR發行價格，公司表示，後續價格訂定方式，將以普通股收盤價，或是以定價日前一、三、五個營業日擇一計算收盤價之簡單算數平均數為普通股參考價格，再以普通股參考價格乘以每單位海外存託憑證，以訂價日當日新台幣兌美元匯率換算為美元計價海外存託憑證基準價。

廣達指出，本次現金增資發行新股，將保留發行新股總數10％由符合認購資格員工認購，其餘90％依前揭股東常會決議，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證原有價證券。

廣達目前AI伺服器業務接單旺，公司預期，2026年資本支出上看300億元，主要用在投資美國及泰國新廠產能擴充，估計今年AI伺服器新產能將較去年翻倍成長。

廣達積極衝刺海外建廠，內部規劃今年底前會在美國加州新設三個廠房，加上先前已投入營運的20個廠房，2026年將會有至少23個美國廠房運作，以因應北美雲端服務供應商（CSP）龐大AI伺服器訂單需求。

廣達北美廠區電力規劃也是後續營運重點布局，公司強調，至2027年的廠房用電需求都已確保完成，2028年也將完成規劃，未來會持續視客戶需求，擴增電力布局。

業界指出，AI伺服器交貨前都必須通電測試運轉，因此，不僅雲端服務供應商提供算力需要大量電力支援，伺服器代工廠也要靠充足的電力才能運作。廣達釋出2028年用電幾乎完成規畫的訊息，意味後續接單動能一路放眼到2028年無虞，整體業績成長動能可期。