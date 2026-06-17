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超微收購記憶體最佳化新創 MEXT 市場掀起新一波關注

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

超微收購記憶體最佳化新創MEXT，引發市場對AI記憶體技術新一波關注。台廠中，超微既有重要儲存夥伴群聯（8299）也有與MEXT技術概念相近的aiDAPTIV平台，將跟著超微一起喊衝，大咬AI時代的儲存大商機。

群聯執行長潘健成表示，超微購MEXT，驗證AI產業正朝向「Storage（儲存）與Memory（記憶體）融合」發展。

他分析，過去儲存型快閃記憶體（NAND Flash）主要扮演資料儲存角色，未來將逐步成為系統記憶體架構的一部分，協助解決DRAM容量與成本問題。

潘健成指出，群聯去年推出的aiDAPTIV Library已針對AI模型訓練、AI推論及文生圖等應用提供專用Offload技術，同時也規劃General DRAM Offload方案，其核心概念與MEXT相當接近，都是透過軟體與演算法，讓NAND Flash成為延伸記憶體資源，而非僅是傳統儲存裝置。

潘健成認為，未來AI產業對NAND Flash的需求將不再只是儲存容量成長，更來自AI Memory Expansion及General Memory Tiering需求。換言之，NAND Flash的價值將從Storage Capacity提升至Memory Resource，直接參與AI運算架構。

據悉，群聯的aiDAPTIV平台是一項創新的AI多層級記憶體架構技術，能將固態硬碟（SSD）轉化為 AI的延伸記憶體，突破硬體限制，讓PC、邊緣裝置或工作站能以極低成本在本地端運行並微調超大型語言模型。

潘健成 群聯 超微

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