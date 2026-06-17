超微買記憶體新創 意味儲存架構從配角躍居核心競爭力 台鏈嗨

超微15日宣布，收購記憶體最佳化技術新創業者MEXT，成為首家透過併購方式，直接卡位關鍵記憶體技術的AI晶片大廠。

業界認為，超微這次出手，凸顯記憶體與儲存架構已從配角躍升為AI時代核心競爭力，更代表存儲躍居AI戰略物資的產業趨勢正式成形，未來有望帶動超微擴大AI版圖，帶旺台積電（2330）、日月光投控（3711）等協力廠後市。

超微並未揭露此次收購金額，市場則對這起併購案按讚，激勵超微15日一度突破9,000億美元，創新高，終場雖低於這個整數關卡，但股價仍大漲7%，市值超越摩根大通。記憶體族群同步歡騰，美光勁揚超過10%，晟碟（Sandisk）漲逾6.4%。

台廠方面，南亞科（2408）昨（16）日盤中一度衝上432.5元新天價，終場漲幅超過7%；華邦（2344）盤中突破200元整數關卡，終場漲逾4%、收197元；群聯（8299）同步走高，終場漲逾2%。

近兩年來，包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，以及各大雲端服務供應商（CSP）高層，均多次強調記憶體對AI運算的重要性，主因隨著大型語言模型規模持續擴張，資料中心面臨所謂「記憶體牆（Memory Wall）」挑戰，AI系統效能已不再單純取決於GPU算力，而是取決於資料能否快速存取與調度。

此次被超微納入麾下的MEXT，正是專攻解決記憶體牆問題的新創公司。據悉，MEXT開發AI驅動的預測式記憶體技術，可透過軟硬體協同架構，讓快閃記憶體（Flash）部分存取效能逼近DRAM水準，在不大幅增加硬體成本下提升系統效能。

業界指出，由於DRAM成本居高不下且供給持續吃緊，MEXT技術被視為提升AI資料中心效率、降低整體擁有成本（TCO）的關鍵方案。

針對收購MEXT，超微表示，企業運算各領域對記憶體需求持續成長，結合超微在高效能運算與資料中心平台的優勢，以及MEXT的記憶體最佳化技術後，可協助客戶以更高效率、更低成本及更大規模部署AI與一般運算工作負載。