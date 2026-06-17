鴻海旗下夏普轉型一波接著一波 打造第二成長曲線

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）轉型一波接著一波，藉由與鴻海深度整合，推出AI伺服器、邊緣AI、AIoT等產品，並善用鴻海的資源與全球生產據點，讓夏普的品牌與產品擴大到日本以外的市場，成為推動業績持續向上的第二成長曲線。

夏普在2024年8月宣布旗下堺工廠 (SDP) 停產，並轉型為人工智慧（AI）資料中心，推動夏普實現輕資產的目標，並首度跨足當紅的AI資料中心產業。再來就是做大、做強家電與消費性電子產品事業。

鴻海在全球24個國家擁有233個據點，員工達90萬人，龐大的海外布局若能善加利用，將能推動夏普業績更上一層樓。