夏普跨足智慧穿戴裝置 與鴻海集團深度整合 擴大布局 AIoT

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）昨（16）日正式發表新一代AQUOS R系列高階手機SHARP AQUOS R11，並首度宣布跨足智慧穿戴市場，推出智慧手表Karada Mate Watch與智慧戒指Karada Mate Ring。顯示夏普與鴻海集團深度整合，擴大布局AIoT市場，為家電產品之外締造第二成長曲線。

在智慧手機方面，SHARP AQUOS R11最大亮點是回歸採用高通Snapdragon 8系列處理器，並搭載徠卡監製的三鏡頭主相機（過去是徠卡雙鏡頭），並增加3,850萬畫素長焦鏡頭的配置，讓使用者在拍攝遠景、人像時，能以更好的畫質記錄精彩瞬間。也讓AQUOS R系列的影像體驗正式跟上旗艦手機主流趨勢。

針對將首度推出的智慧手表，夏普表示，Karada Mate Watch將提供金 / 銀色兩種配色，採用標準22毫米表帶寬度，手表配備「Circuit View」用戶介面，白天會顯示步數、心率和卡路里消耗量，睡前則會切換到第二天的天氣和日程安排。

夏普強調，該手表採用HEALBE公司專利的「FLOW Technology」技術，能夠通過監測體內水分流動，自動測量卡路里攝入量。使用者無需手動輸入膳食記錄，只需佩戴即可查看卡路里攝入和消耗平衡。 同時，手表還能監測體內水分平衡，並在需要補充水分時自動提醒。

在智慧戒指方面，該智慧戒指提供IPX8認證，寬6.7毫米，厚2.8毫米，重量為2.1-3.1克，內置SOXAI感測技術，配備加速度計、光學心率感測器、紅外感測器以及皮膚溫度感測器，可測量睡眠深度、心率、血氧水準等。