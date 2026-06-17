友訊進擊 AI 機器人

網通廠D-Link友訊科技（2332）昨（16）日法說會宣布跨足AI機器人市場。旗下新公司「友訊機器人股份有限公司」已於上周獲經濟部核准登記成立，主攻銀髮照護與安全保護藍海商機。執行長張家瑞指出，隨各國專案下半年放量，看好下半年營收優於上半年，上下半年營收比重約為45：55。

張家瑞表示，新公司聚焦服務與軟體應用，全面負責大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）及雲端軟體平台研發，硬體則交由策略夥伴代工製造，藉此發展具持續性價值的訂閱制商業模式。

友訊指出，公司將複製深耕逾十年的軟體訂閱經驗，以旗下年產值近1,000萬美元的雲端影像處理服務，且在日本擁有超過15萬家企業訂閱的成功模式為基礎。新公司規劃於明年第2季後大量出貨具備對話、跌倒異常示警等功能的療癒陪伴型機器人，全力搶攻銀髮與單身獨居經濟商機。友訊表示，目前正透過全球醫療單一審核程序（MDSAP）合規機制與聯盟國大型醫院洽談，規劃將雙模型平台導入旗下3,000個醫療照護據點。安全保護上則透過AI辨識與智慧巡檢提供場域方案。全新機器人的產品與策略細節，預計將於7月下旬正式亮相。

友訊首季合併營收34.41億元，年增3.1%，毛利率25.3%，稅前淨利2,564萬元。張家瑞指出，歐洲市場整改後本業已揮別虧損，雖面臨記憶體暴漲，但價格有望於2028年回落，目標在三年任期內帶領毛利率重返30%以上。網通技術布局上，張家瑞指出，友訊將與策略夥伴共同投入100G及400G AI高速交換器開發，迎合資料中心高速傳輸需求，相關產品將結合交換器與Nuclias Unity雲端管理平台。面對中國大陸低價競爭，張家瑞強調，友訊定位為強韌、安全設備的系統整合者，絕不盲目打價格戰。

在全球市場拓展上，友訊表示，近期於東南亞順利取得泰國國家級智慧電杆專案，整體部署規模已達10萬支。日本市場則與NTT東日本集團旗下NTTBP合作，以Wi-Fi 6無線基地台協助建置城市公共Wi-Fi服務，公司將持續以高品質的差異化優勢穩健布局全球。