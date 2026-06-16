快訊

退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

新北優免入學近九成七報到率…他「放棄建中」選在地高中 理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海於河內舉辦綠色能源論壇 構築越南綠色供應鏈韌性

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技集團與博楓（Brookfield) 於論壇期間舉行合作簽約儀式。鴻海／提供
鴻海科技集團與博楓（Brookfield) 於論壇期間舉行合作簽約儀式。鴻海／提供

為加速全球電子製造供應鏈的永續轉型，全球最大的電子製造服務商鴻海（2317）16日在越南河內舉辦「越南能源轉型論壇：從策略到實務執行（Vietnam Energy Forum ： Policy, Capital & Renewable Solutions）」，匯聚供應鏈重要合作夥伴，共同探討越南能源市場發展趨勢、直接購電協議（DPPA）制度框架，以及再生能源投資新模式。透過攜手客戶、供應鏈夥伴以及NGO組織合作，鴻海希望能落實2030年永續長程目標並穩步邁向2050年淨零排放願景。

本次河內論壇邀請Brookfield、亞洲潔淨能源聯盟 (ACEC)、Reset Carbon、Schneider Electric Advisory等產業與技術專家，共同針對越南最新推行的「直接購電協議（DPPA）」框架，分享可落地執行的整合性綠能解決方案與實務操作經驗，全面協助供應鏈夥伴落實 ESG 減碳承諾。從企業實際綠電需求出發，結合市場趨勢、資本投入與法規環境等面向，探討供應鏈企業在淨零轉型下可行的綠電取得與能源轉型路徑，為企業提供更具實務性的行動方向。

隨著越南再生能源政策與直接購電協議（DPPA）制度持續推進，企業在越南當地取得綠電的可行性逐步提升；然而，實際執行仍涉及法規變動、電網條件及長期供應穩定性等因素。對於在越南設有製造與供應鏈布局的企業而言，如何在成本與風險可控下打造長期且穩定的能源來源，成為本次論壇之重要討論議題。

鑑此，鴻海於本次論壇分享Captive PPA模式，從產業用電方出發聚合供應鏈之能源需求，結合基金投資與資產管理以掌握發電成本，並確保產業投資人可取得長期且穩定的綠電來源。會中，鴻海亦宣布與全球領先資產管理公司Brookfield建立策略夥伴關係，共同推動越南之再生能源發展。雙方將以長期購電協議為基礎，規劃於越南開發總規模1GW的風能、太陽能及儲能項目。

隨著越南法規逐步開放、供應鏈綠電需求提升，鴻海亦規劃於越南建立綠能投資平台，結合鴻海積累的再生能源投資專業與Brookfield的資產管理專業，降低產業投資人之綠電取得門檻，推動集團與供應鏈共同邁向淨零，並支持越南的能源基礎建設發展。從自建太陽能、增購綠電及建立綠能投資平台等多元措施，期盼能為越南產業鏈打造短、中、長期之能源轉型計畫以持續擴大再生能源使用。

鴻海科技集團於越南河內共同舉辦能源論壇，匯聚雙方供應鏈夥伴，聚焦越南直接購電協議（DPPA）框架下的企業綠電取得解決方案與永續投資機會。鴻海／提供
鴻海科技集團於越南河內共同舉辦能源論壇，匯聚雙方供應鏈夥伴，聚焦越南直接購電協議（DPPA）框架下的企業綠電取得解決方案與永續投資機會。鴻海／提供

越南 鴻海 河內

延伸閱讀

台商投資越南逾430億美元 資誠籲留意產地規範、稅務新制

鴻海揪法電力商施耐德攻資料中心 打造整合式、可即時部署解決方案

桓鼎聚焦綠能轉型 今年營運審慎樂觀

趨勢觀察／SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 半導體業迎十年大成長

相關新聞

景碩調整現金股利配息率 7月2日除息交易

載板廠商景碩（3189）16日公告公司調整現金股利配息率，除權（息）交易日：115/07/02。公司說明因公司流通在外股份數量變動，故調整現金股利之配息率。

鴻海於河內舉辦綠色能源論壇 構築越南綠色供應鏈韌性

為加速全球電子製造供應鏈的永續轉型，全球最大的電子製造服務商鴻海（2317）16日在越南河內舉辦「越南能源轉型論壇：從策略到實務執行（Vietnam Energy Forum ： Policy, Capital & Renewable Solutions）」，匯聚供應鏈重要合作夥伴，共同探討越南能源市場發展趨勢、直接購電協議（DPPA）制度框架，以及再生能源投資新模式。透過攜手客戶、供應鏈夥伴以及NGO組織合作，鴻海希望能落實2030年永續長程目標並穩步邁向2050年淨零排放願景。

Visa 攜手台灣大哥大布局 AI 代理商務 啟動全台首個 AI 商務試點

全球領先的數位支付公司Visa宣布，與台灣大哥大（3045）簽署策略合作備忘錄（MOU），結合Visa全球支付網路與AI商務創新能力，以及台灣大哥大在地電信與科技服務量能，共同為台灣的代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，推動全台首個AI商務試點。代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於2030年達到1.7兆1美元，並以67% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過Visa智慧商務解決方案（VisaIntelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由AI代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。

高盛赴美路演：CPU 可望成為下一個贏家 四家台廠成為討論核心

高盛證券上周赴美進行路演，與超過35位重量級投資人進行會面。整體而言，市場對AI相關投資機會的看法仍相當正面。四家台廠成為討論核心。其中，台積電（2330）的獲利能力仍有上修空間、聯發科（2454）是Google TPU的重要受惠者、信驊（5274）為純粹伺服器／CPU概念股、穎崴（6515）為市場最被低估的CPU受惠標的之一。

衝刺 AI 伺服器新產能 廣達發2.45億股 GDR 拚海外募資

ODM大廠廣達（2382）宣布，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人推估，若發行全數到位，廣達將有機會募資超過700億元，屆時將可望用在擴增AI伺服器新產能及採購零組件等用途，替廣達未來營運添上新柴火。

持續擴充產能 廣達辦理現金增資參與發行海外存託憑證

為滿足擴產資金需求，廣達（2382）董事會16日通過決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬發行普通股2億至2.45億股，法人以近期參考價推估，預計最高將有機會募集到770億元，廣達計畫將這筆資金投入到美國擴廠上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。