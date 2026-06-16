鴻海於河內舉辦綠色能源論壇 構築越南綠色供應鏈韌性

為加速全球電子製造供應鏈的永續轉型，全球最大的電子製造服務商鴻海（2317）16日在越南河內舉辦「越南能源轉型論壇：從策略到實務執行（Vietnam Energy Forum ： Policy, Capital & Renewable Solutions）」，匯聚供應鏈重要合作夥伴，共同探討越南能源市場發展趨勢、直接購電協議（DPPA）制度框架，以及再生能源投資新模式。透過攜手客戶、供應鏈夥伴以及NGO組織合作，鴻海希望能落實2030年永續長程目標並穩步邁向2050年淨零排放願景。

本次河內論壇邀請Brookfield、亞洲潔淨能源聯盟 (ACEC)、Reset Carbon、Schneider Electric Advisory等產業與技術專家，共同針對越南最新推行的「直接購電協議（DPPA）」框架，分享可落地執行的整合性綠能解決方案與實務操作經驗，全面協助供應鏈夥伴落實 ESG 減碳承諾。從企業實際綠電需求出發，結合市場趨勢、資本投入與法規環境等面向，探討供應鏈企業在淨零轉型下可行的綠電取得與能源轉型路徑，為企業提供更具實務性的行動方向。

隨著越南再生能源政策與直接購電協議（DPPA）制度持續推進，企業在越南當地取得綠電的可行性逐步提升；然而，實際執行仍涉及法規變動、電網條件及長期供應穩定性等因素。對於在越南設有製造與供應鏈布局的企業而言，如何在成本與風險可控下打造長期且穩定的能源來源，成為本次論壇之重要討論議題。

鑑此，鴻海於本次論壇分享Captive PPA模式，從產業用電方出發聚合供應鏈之能源需求，結合基金投資與資產管理以掌握發電成本，並確保產業投資人可取得長期且穩定的綠電來源。會中，鴻海亦宣布與全球領先資產管理公司Brookfield建立策略夥伴關係，共同推動越南之再生能源發展。雙方將以長期購電協議為基礎，規劃於越南開發總規模1GW的風能、太陽能及儲能項目。

隨著越南法規逐步開放、供應鏈綠電需求提升，鴻海亦規劃於越南建立綠能投資平台，結合鴻海積累的再生能源投資專業與Brookfield的資產管理專業，降低產業投資人之綠電取得門檻，推動集團與供應鏈共同邁向淨零，並支持越南的能源基礎建設發展。從自建太陽能、增購綠電及建立綠能投資平台等多元措施，期盼能為越南產業鏈打造短、中、長期之能源轉型計畫以持續擴大再生能源使用。