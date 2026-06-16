Visa攜手台灣大哥大布局AI代理商務 啟動全台首個 AI 商務試點

全球領先的數位支付公司Visa宣布，與台灣大哥大（3045）簽署策略合作備忘錄（MOU），結合Visa全球支付網路與AI商務創新能力，以及台灣大哥大在地電信與科技服務量能，共同為台灣的代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，推動全台首個AI商務試點。代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於2030年達到1.7兆1美元，並以67% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過Visa智慧商務解決方案（VisaIntelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由AI代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。

Visa亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示：「AI正快速改變支付生態，代理式商務也將成為全球商務的重要轉折。Visa長期引領支付創新，30年前便已開始導入AI技術，過去5年間亦投入超過120億美元 於支付基礎建設，致力為下一世代商務打造兼具全球規模與高安全性的支付環境。我們很高興能與台灣大哥大攜手，透過合作AI代理商務電信服務場景，推動AI代理商務在台灣落地，為台灣數位支付、AI應用與未來商務生態發展建立重要里程碑。」

台灣大哥大總經理林之晨表示：「Agentic Commerce要從概念走向真實消費場景，關鍵不只在技術本身，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。台灣大長期耕耘1,700萬用戶的信任關係，透過電信服務、momo電商與新科技事業建立真實的消費場景；以並將AI深度應用於網路維運、客服、資安與數位服務等多元領域。為推動AI代理商務落地建立了重要的戰略基礎。這是台灣大的AI生態圈前進Agentic Commerce版圖中重要的里程碑。」

台灣大哥大myfone網路門市擁有電信申請、3C購物等多元服務，將作為AI代理商務試點場域，推動AI代理於實際商務環境中的交易與支付應用測試，未來，消費者可望授權AI代理於購物流程中自主完成商品挑選、比價到結帳等完整消費流程，進一步打造更智慧、流暢且貼近消費者需求的商務體驗。其中，由台灣大哥大、台北富邦銀行與Visa共同推出的「Open Possible」聯名信用卡，將於限定測試環境中，由特定用戶率先體驗AI代理發起的交易服務，並驗證AI代理交易於真實消費場景中的應用可行性與使用體驗，提前為未來AI代理支付場景與次世代智慧商務體驗進行布局。

台北富邦銀行Open Possible聯名卡卡友原即享有於myfone直營和網路門市以及眾多AI工具消費2%回饋，為鼓勵消費者體驗數位與AI應用服務，OpenPossible聯名卡現更推出「新戶超級加碼活動」，新戶於2026年7月1日至12月31日申辦OpenPossible聯名卡並成功核卡，於指定AI（Perplexity、ChatGPT、Gemini、Copilot、Grok）、外送平台（台灣UberEats、Foodpanda）及myfone網路門市刷卡達檻享最高回饋10%，疊加新戶首刷禮最高享1,500元，透過結合AI服務與外送消費場景，打造更貼近生活的支付優惠。本次雙方的合作除了將深化AI代理商務相關之信用卡權益，更計畫推出專屬抽獎禮遇活動，持卡人有機會獲得2027年4月於日本鈴鹿舉行之一級方程式（Formula1）大獎賽的Paddock Club尊榮通行證。

TrustedAgentProtocol（TAP）安全協議是Visa為AI代理、消費者及商戶打造的身分驗證基礎架構，協助商戶辨識並驗證代表消費者執行交易的可信任AI代理。透過加密驗證技術傳遞AI代理的身分與交易意圖資訊，TAP能協助商戶有效區分合法的AI代理活動與惡意機器人行為。隨著AI代理逐步融入消費、支付及各類數位服務場景，建立具互通性的產業標準與可信任身分驗證機制，將成為推動AI商務生態發展的重要關鍵。

展望未來，Visa將持續攜手產業夥伴推動AI商務生態發展，加速下一世代數位商務應用落地，並為消費者、商家與開發者打造更安全、便利且可信任的AI商務體驗。