友訊海外告捷 搶下泰智慧電杆專案、日公共WiFi服務

網通品牌D-Link友訊科技今天在法說會表示，近期成功取得泰國國家級Green Power Project智慧電杆專案，採用客製化路由器作為通訊核心，整體規模已達10萬支智慧電杆部署。

友訊科技指出，除了東南亞市場，與NTT東日本集團旗下的NTT Broadband Platform株式會社（NTTBP）合作推動OpenRoaming日本各地城市公共WiFi服務，以D-Link WiFi 6無線基地台協助地方政府及公共機構建置新一代無線網路基礎設施。

在AI智慧聯網布局方面，友訊科技說明，將與策略夥伴展開合作，共同投入100G及400G的AI高速交換器開發，以因應區域型企業所需AI運算與資料中心對高速傳輸及高頻寬網路架構日益成長的需求。

友訊表示，未來相關產品將結合企業級核心交換器、匯聚交換器、邊緣交換器、企業級無線基地台及全新雲端管理平台，打造完整的企業網路整合方案，協助中大型企業加速AI時代下的網路升級與數位轉型。

在安全保護應用方面，友訊科技說明，將透過AI辨識、智慧巡檢與即時通報技術，提供企業、商辦、校園、社區及智慧建築等場域所需的智慧安全解決方案，協助提升場域管理效率與安全防護能力。

在智慧陪伴應用方面，友訊科技將推出以陪伴服務為核心的AI機器人解決方案，結合情感互動、健康提醒、異常示警與遠端關懷等功能，協助提升長者與家庭成員的生活品質與照護效率，並逐步拓展相關延伸服務，打造完整的AI陪伴生態系。