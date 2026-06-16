快訊

退休公務員年改審定金額疑問多…銓敘部說分明 2大類實發算給你看

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

新北優免入學近九成七報到率…他「放棄建中」選在地高中 理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

友訊海外告捷 搶下泰智慧電杆專案、日公共WiFi服務

中央社／ 台北16日電

網通品牌D-Link友訊科技今天在法說會表示，近期成功取得泰國國家級Green Power Project智慧電杆專案，採用客製化路由器作為通訊核心，整體規模已達10萬支智慧電杆部署。

友訊科技指出，除了東南亞市場，與NTT東日本集團旗下的NTT Broadband Platform株式會社（NTTBP）合作推動OpenRoaming日本各地城市公共WiFi服務，以D-Link WiFi 6無線基地台協助地方政府及公共機構建置新一代無線網路基礎設施。

在AI智慧聯網布局方面，友訊科技說明，將與策略夥伴展開合作，共同投入100G及400G的AI高速交換器開發，以因應區域型企業所需AI運算與資料中心對高速傳輸及高頻寬網路架構日益成長的需求。

友訊表示，未來相關產品將結合企業級核心交換器、匯聚交換器、邊緣交換器、企業級無線基地台及全新雲端管理平台，打造完整的企業網路整合方案，協助中大型企業加速AI時代下的網路升級與數位轉型。

在安全保護應用方面，友訊科技說明，將透過AI辨識、智慧巡檢與即時通報技術，提供企業、商辦、校園、社區及智慧建築等場域所需的智慧安全解決方案，協助提升場域管理效率與安全防護能力。

在智慧陪伴應用方面，友訊科技將推出以陪伴服務為核心的AI機器人解決方案，結合情感互動、健康提醒、異常示警與遠端關懷等功能，協助提升長者與家庭成員的生活品質與照護效率，並逐步拓展相關延伸服務，打造完整的AI陪伴生態系。

友訊 網通 泰國

延伸閱讀

HTC G REIGNS整合AI、5G與無人機技術 打造完整智慧魚探解決方案

AI走進教室 建碁攜三星推跨平台智慧學習方案

鴻海揪法電力商施耐德攻資料中心 打造整合式、可即時部署解決方案

群益金鼎證券第3季投資論壇登場 聚焦AI浪潮下產業新商機

相關新聞

景碩調整現金股利配息率 7月2日除息交易

載板廠商景碩（3189）16日公告公司調整現金股利配息率，除權（息）交易日：115/07/02。公司說明因公司流通在外股份數量變動，故調整現金股利之配息率。

鴻海於河內舉辦綠色能源論壇 構築越南綠色供應鏈韌性

為加速全球電子製造供應鏈的永續轉型，全球最大的電子製造服務商鴻海（2317）16日在越南河內舉辦「越南能源轉型論壇：從策略到實務執行（Vietnam Energy Forum ： Policy, Capital & Renewable Solutions）」，匯聚供應鏈重要合作夥伴，共同探討越南能源市場發展趨勢、直接購電協議（DPPA）制度框架，以及再生能源投資新模式。透過攜手客戶、供應鏈夥伴以及NGO組織合作，鴻海希望能落實2030年永續長程目標並穩步邁向2050年淨零排放願景。

Visa 攜手台灣大哥大布局 AI 代理商務 啟動全台首個 AI 商務試點

全球領先的數位支付公司Visa宣布，與台灣大哥大（3045）簽署策略合作備忘錄（MOU），結合Visa全球支付網路與AI商務創新能力，以及台灣大哥大在地電信與科技服務量能，共同為台灣的代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，推動全台首個AI商務試點。代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於2030年達到1.7兆1美元，並以67% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過Visa智慧商務解決方案（VisaIntelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由AI代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。

高盛赴美路演：CPU 可望成為下一個贏家 四家台廠成為討論核心

高盛證券上周赴美進行路演，與超過35位重量級投資人進行會面。整體而言，市場對AI相關投資機會的看法仍相當正面。四家台廠成為討論核心。其中，台積電（2330）的獲利能力仍有上修空間、聯發科（2454）是Google TPU的重要受惠者、信驊（5274）為純粹伺服器／CPU概念股、穎崴（6515）為市場最被低估的CPU受惠標的之一。

衝刺 AI 伺服器新產能 廣達發2.45億股 GDR 拚海外募資

ODM大廠廣達（2382）宣布，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人推估，若發行全數到位，廣達將有機會募資超過700億元，屆時將可望用在擴增AI伺服器新產能及採購零組件等用途，替廣達未來營運添上新柴火。

持續擴充產能 廣達辦理現金增資參與發行海外存託憑證

為滿足擴產資金需求，廣達（2382）董事會16日通過決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬發行普通股2億至2.45億股，法人以近期參考價推估，預計最高將有機會募集到770億元，廣達計畫將這筆資金投入到美國擴廠上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。