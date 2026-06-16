高盛赴美路演：CPU可望成為下一個贏家 四家台廠成為討論核心
高盛證券上周赴美進行路演，與超過35位重量級投資人進行會面。整體而言，市場對AI相關投資機會的看法仍相當正面。四家台廠成為討論核心。其中，台積電（2330）的獲利能力仍有上修空間、聯發科（2454）是Google TPU的重要受惠者、信驊（5274）為純粹伺服器／CPU概念股、穎崴（6515）為市場最被低估的CPU受惠標的之一。
高盛指出，AI 特殊應用IC（ASIC）仍是最受青睞的投資主題。不過，討論焦點已轉向AI產業周期的下一階段，包括由代理式AI帶動的CPU需求、供應鏈各環節的定價能力、超大型雲端服務商資本支出的可持續性。
一年來AI相關股票表現強勢，高盛的不少客戶指出，半導體族群已經成為他們投資組合中最大的部位之一。因此，新增資金配置必須更精挑細選，投資人聚焦獲利能持續強勁成長的公司，讓加碼買進變得合理化。
高盛這次美國路演核心議題包括AI供應鏈的下一個瓶頸、生態系的定價能力、哪些公司能維持高速成長、市場過熱的下行風險等。投資人愈來愈關注當前的AI 投資循環究竟能維持多久，關心層面從AI需求轉向商業化與投資報酬率。
在四家焦點台廠中，高盛認為台積電毛利率仍有上行空間，且未來獲利表現可能優於投資人目前的假設。如果台積電第2季獲利再度優於預期，將進一步強化市場對台積電獲利持續成長的信心。高盛對台積電維持2,750元的目標價及「買進」評等，認為台積電有望達成未來數年營收年複合成長率（CAGR）25%的目標，且長期毛利率維持在56%以上。
另外，高盛對聯發科重申5,000元的目標價，認為投資人低估聯發科在2028 年下一個專案的潛力；信驊為全球最大伺服器管理晶片（BMC）供應商，市占約70%，2025-2028年營收CAGR達66%、獲利CAGR達72%，目標價為22,000元；穎崴目標價15,000元，營收約40-50%將來自於CPU，但投資人仍低估CPU投資機會。
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