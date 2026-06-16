衝刺AI伺服器新產能 廣達發2.45億股GDR拚海外募資

ODM大廠廣達（2382）宣布，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人推估，若發行全數到位，廣達將有機會募資超過700億元，屆時將可望用在擴增AI伺服器新產能及採購零組件等用途，替廣達未來營運添上新柴火。

廣達16日公告，經過董事會決議將以現金增資發行普通股2億至2.45億股參與發行海外存託憑證。至於價格訂定方式將以廣達收盤價，或是以定價日前一、三、五個營業日擇一計算收盤價之簡單算數平均數為普通股參考價格，再以普通股參考價格乘以每單位海外存託憑證，以訂價日當日新台幣兌美元匯率換算為美元計價海外存託憑證基準價。

廣達表示，本次現金增資發行新股，將保留發行新股總數10％由符合認購資格員工認購，其餘90％依前揭股東常會決議，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證原有價證券。