快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

衝刺AI伺服器新產能 廣達發2.45億股GDR拚海外募資

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

ODM大廠廣達（2382）宣布，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人推估，若發行全數到位，廣達將有機會募資超過700億元，屆時將可望用在擴增AI伺服器新產能及採購零組件等用途，替廣達未來營運添上新柴火。

廣達16日公告，經過董事會決議將以現金增資發行普通股2億至2.45億股參與發行海外存託憑證。至於價格訂定方式將以廣達收盤價，或是以定價日前一、三、五個營業日擇一計算收盤價之簡單算數平均數為普通股參考價格，再以普通股參考價格乘以每單位海外存託憑證，以訂價日當日新台幣兌美元匯率換算為美元計價海外存託憑證基準價。

廣達表示，本次現金增資發行新股，將保留發行新股總數10％由符合認購資格員工認購，其餘90％依前揭股東常會決議，全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證原有價證券。

廣達 增資

延伸閱讀

翔名股東會／每股配現金股利4.21元 今年營運看升

CCL 材料出貨旺、啟動擴產增資 雙鍵亮燈漲停

華豫寧啟動組織重整 轉型投控、更名維夫拉克控股

海外股票ETF新里程碑 富邦ETF 00662規模突破千億

相關新聞

Visa 攜手台灣大哥大布局 AI 代理商務 啟動全台首個 AI 商務試點

全球領先的數位支付公司Visa宣布，與台灣大哥大（3045）簽署策略合作備忘錄（MOU），結合Visa全球支付網路與AI商務創新能力，以及台灣大哥大在地電信與科技服務量能，共同為台灣的代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，推動全台首個AI商務試點。代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於2030年達到1.7兆1美元，並以67% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過Visa智慧商務解決方案（VisaIntelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由AI代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。

高盛赴美路演：CPU 可望成為下一個贏家 四家台廠成為討論核心

高盛證券上周赴美進行路演，與超過35位重量級投資人進行會面。整體而言，市場對AI相關投資機會的看法仍相當正面。四家台廠成為討論核心。其中，台積電（2330）的獲利能力仍有上修空間、聯發科（2454）是Google TPU的重要受惠者、信驊（5274）為純粹伺服器／CPU概念股、穎崴（6515）為市場最被低估的CPU受惠標的之一。

衝刺 AI 伺服器新產能 廣達發2.45億股 GDR 拚海外募資

ODM大廠廣達（2382）宣布，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人推估，若發行全數到位，廣達將有機會募資超過700億元，屆時將可望用在擴增AI伺服器新產能及採購零組件等用途，替廣達未來營運添上新柴火。

持續擴充產能 廣達辦理現金增資參與發行海外存託憑證

為滿足擴產資金需求，廣達（2382）董事會16日通過決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬發行普通股2億至2.45億股，法人以近期參考價推估，預計最高將有機會募集到770億元，廣達計畫將這筆資金投入到美國擴廠上。

何麗梅捐捐2.4億元台積電股票 有信心持續增值：現金股利每年都會增加

前台積電資深副總經理何麗梅16日捐贈100張台積電（2330）股票予政治大學「仲尼基金」。談到以股票形式捐贈的考量，何麗梅表示，優質股票不僅具有長期增值潛力，也能持續產生現金股利，為教育提供源源不絕的資源；她並表示，對台積電股票未來增值非常有信心，現金股利也會逐年增加。

南亞科再砸24億元向愛德萬測試買設備

DRAM大廠南亞科（2408）16日公告，向愛德萬測試採購機器設備，交易總金額約24億元，主要因應營運需求，持續推進生產設備與製造能力建置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。