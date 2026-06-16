快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

施振榮談創新基本3元素 分享創業成功關鍵在掌握時機

中央社／ 台北16日電

宏碁集團創辦人、創新創業激勵計畫榮譽教務長施振榮今天表示，創新的基本3元素為價值、創意與執行力，而創業就是落實、創造新價值的使命。他也分享，創業成功最關鍵的要素在於時機，當時機成熟，核心能力也要足夠，且「氣夠長、沒有放棄」，就能掌握機會。

國科會指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「創新創業激勵計畫」（From IP to IPOProgram, FITI），今天在台北文創舉行115年第1梯次決選暨頒獎典禮。

施振榮透過影片致詞表示，參與的團隊要思考如何為社會與產業創造新價值，過程中需要不斷創新、以價值作為引導，並設法落實。他認為，這正是創新的基本3元素，即價值、創意與執行力，而創業為落實、創造新價值的使命。

施振榮說，創業成功除需具備資金、技術與團隊外，也要掌握時機，「時機就是成功最關鍵的要素」。他指出，當時機成熟，核心能力也要足夠，且「氣夠長、沒有放棄」，就能掌握機會。

施振榮指出，「台灣的競爭力就是靠人才」，並勉勵團隊持續努力，雖然創業挑戰比預期多、成功也比預期慢，但成功後的成長往往比預期快，盼大家為台灣創造更多新價值，並對國際社會做出更多貢獻。

典禮中揭曉，Atlas、Cannova Bio康諾瓦生醫、巨噬原力榮獲「創業傑出獎」，並獲得企業贊助新台幣100萬元創業基金。

國研院表示，Atlas為創新科技領域，Cannova Bio康諾瓦生醫、巨噬原力屬於健康醫療領域。其中，Atlas的核心產品Atlas RATO以固態火箭與專利閃光點火技術，實現即時、可控、安全的無跑道起飛，大幅提升無人機滯空時間與有效載重。產品鎖定軍用與消防救災等高可靠、高反應場景，採在地研發製造，建立台灣自主、非紅供應鏈的推進系統解決方案。

國研院指出，此梯次進入決選的團隊，在成果展攤與登台簡報中展現當前產業的轉型趨勢，包含AI技術、無人機運用、智慧製造、健康醫療以及半導體檢測先進材料等關鍵領域。評審團指出，相較往年，本梯次團隊不僅在技術創新性表現令人驚艷，更在商業執行的成熟度、對接國際市場的敏銳度方面展現出超越以往的格局。

國研院表示，2013年推動以來，創新創業激勵計畫已累積培育逾千組學研新創團隊，催生近600家新創公司，吸引民間投資金額突破135億元，成為推動台灣科研成果商轉與創業育成的重要平台。

施振榮 台北

延伸閱讀

潘文淵文教基金會頒發研究與創新四大獎 表揚前瞻科技與創新傑出人才

高純度硅-28問世 中攻克關鍵材料難題 量子芯片實現量產

AI時代最重要的資產不是晶片，而是人！H2U永悅健康引領500+企業啟動「健康算力革命」

普中「三十而光 目中有人」計畫 讓三好四給精神轉為校園行動

相關新聞

Visa 攜手台灣大哥大布局 AI 代理商務 啟動全台首個 AI 商務試點

全球領先的數位支付公司Visa宣布，與台灣大哥大（3045）簽署策略合作備忘錄（MOU），結合Visa全球支付網路與AI商務創新能力，以及台灣大哥大在地電信與科技服務量能，共同為台灣的代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，推動全台首個AI商務試點。代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於2030年達到1.7兆1美元，並以67% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過Visa智慧商務解決方案（VisaIntelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由AI代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。

高盛赴美路演：CPU 可望成為下一個贏家 四家台廠成為討論核心

高盛證券上周赴美進行路演，與超過35位重量級投資人進行會面。整體而言，市場對AI相關投資機會的看法仍相當正面。四家台廠成為討論核心。其中，台積電（2330）的獲利能力仍有上修空間、聯發科（2454）是Google TPU的重要受惠者、信驊（5274）為純粹伺服器／CPU概念股、穎崴（6515）為市場最被低估的CPU受惠標的之一。

衝刺 AI 伺服器新產能 廣達發2.45億股 GDR 拚海外募資

ODM大廠廣達（2382）宣布，將以現金增資方式發行2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），法人推估，若發行全數到位，廣達將有機會募資超過700億元，屆時將可望用在擴增AI伺服器新產能及採購零組件等用途，替廣達未來營運添上新柴火。

持續擴充產能 廣達辦理現金增資參與發行海外存託憑證

為滿足擴產資金需求，廣達（2382）董事會16日通過決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬發行普通股2億至2.45億股，法人以近期參考價推估，預計最高將有機會募集到770億元，廣達計畫將這筆資金投入到美國擴廠上。

何麗梅捐捐2.4億元台積電股票 有信心持續增值：現金股利每年都會增加

前台積電資深副總經理何麗梅16日捐贈100張台積電（2330）股票予政治大學「仲尼基金」。談到以股票形式捐贈的考量，何麗梅表示，優質股票不僅具有長期增值潛力，也能持續產生現金股利，為教育提供源源不絕的資源；她並表示，對台積電股票未來增值非常有信心，現金股利也會逐年增加。

南亞科再砸24億元向愛德萬測試買設備

DRAM大廠南亞科（2408）16日公告，向愛德萬測試採購機器設備，交易總金額約24億元，主要因應營運需求，持續推進生產設備與製造能力建置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。