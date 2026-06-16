施振榮談創新基本3元素 分享創業成功關鍵在掌握時機

宏碁集團創辦人、創新創業激勵計畫榮譽教務長施振榮今天表示，創新的基本3元素為價值、創意與執行力，而創業就是落實、創造新價值的使命。他也分享，創業成功最關鍵的要素在於時機，當時機成熟，核心能力也要足夠，且「氣夠長、沒有放棄」，就能掌握機會。

國科會指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「創新創業激勵計畫」（From IP to IPOProgram, FITI），今天在台北文創舉行115年第1梯次決選暨頒獎典禮。

施振榮透過影片致詞表示，參與的團隊要思考如何為社會與產業創造新價值，過程中需要不斷創新、以價值作為引導，並設法落實。他認為，這正是創新的基本3元素，即價值、創意與執行力，而創業為落實、創造新價值的使命。

施振榮說，創業成功除需具備資金、技術與團隊外，也要掌握時機，「時機就是成功最關鍵的要素」。他指出，當時機成熟，核心能力也要足夠，且「氣夠長、沒有放棄」，就能掌握機會。

施振榮指出，「台灣的競爭力就是靠人才」，並勉勵團隊持續努力，雖然創業挑戰比預期多、成功也比預期慢，但成功後的成長往往比預期快，盼大家為台灣創造更多新價值，並對國際社會做出更多貢獻。

典禮中揭曉，Atlas、Cannova Bio康諾瓦生醫、巨噬原力榮獲「創業傑出獎」，並獲得企業贊助新台幣100萬元創業基金。

國研院表示，Atlas為創新科技領域，Cannova Bio康諾瓦生醫、巨噬原力屬於健康醫療領域。其中，Atlas的核心產品Atlas RATO以固態火箭與專利閃光點火技術，實現即時、可控、安全的無跑道起飛，大幅提升無人機滯空時間與有效載重。產品鎖定軍用與消防救災等高可靠、高反應場景，採在地研發製造，建立台灣自主、非紅供應鏈的推進系統解決方案。

國研院指出，此梯次進入決選的團隊，在成果展攤與登台簡報中展現當前產業的轉型趨勢，包含AI技術、無人機運用、智慧製造、健康醫療以及半導體檢測先進材料等關鍵領域。評審團指出，相較往年，本梯次團隊不僅在技術創新性表現令人驚艷，更在商業執行的成熟度、對接國際市場的敏銳度方面展現出超越以往的格局。

國研院表示，2013年推動以來，創新創業激勵計畫已累積培育逾千組學研新創團隊，催生近600家新創公司，吸引民間投資金額突破135億元，成為推動台灣科研成果商轉與創業育成的重要平台。