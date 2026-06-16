聽新聞
0:00 / 0:00
圓展榮獲英國GHP國際大獎 搶攻全球千億遠距醫療商機
圓展（3669）16日宣布榮獲英國權威醫療媒體Global Health & Pharma（GHP）頒發的《Healthcare & Pharmaceutical Awards 2026》，摘下「最佳遠距醫療視訊技術解決方案殊榮，有助於搶攻全球遠距醫療商機。
圓展總經理郭昱廷日前表示，今年來自視訊會議及ODM/OEM兩大業務為驅動營收成長動能，至於醫療健康事業在各國政府積極投入資源帶動下，中長期更具潛力。
郭昱廷表示，榮獲GHP的國際肯定，這不僅代表圓展在遠距醫療影音技術上的持續投入受到認可，也反映全球醫療產業對智慧化與遠距照護需求的快速提升，圓展將持續深化AI影音技術與醫療應用的整合，攜手全球醫療夥伴打造更安全、高效且具連結性的照護體驗，協助醫療團隊無論身處何地，都能更有信心地提供高品質醫療服務。
隨著全球人口老化與醫療數位轉型加速，遠距醫療（Telehealth）市場需求持續成長。由於醫療級產品具備高技術門檻與長認證周期的特性，一旦切入供應鏈即具備高度黏著性。
圓展最新智慧醫療旗艦新品「MD331UI醫療級攝影機」憑藉醫療級產品的高附加價值與AI技術，成為驅動未來毛利率向上的獲利引擎。該產品鎖定高成長潛力的遠距巡房與遠距照護市場，搭載頂規4K與30倍光學變焦，更結合獨家AI演算聲音技術，直擊遠距醫療清晰觀察與即時協作的痛點，築起同業難以複製的技術壁壘。其靈活的部署設計可廣泛應用於電池驅動的醫療推車，具備爭取醫院標案的競爭優勢。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 WWDC 2026看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點
📢 WWDC 2026除了AI…iOS 27還有7大寶藏功能：鬧鐘音量終於獨立
📢iPhone Fold「最清楚」實機照曝光！蘋果摺疊機改護照式大小、剩1種顏色
📢 LINE免費貼圖7款！日文諧音哏「鼠咪嗎誰」必用 吉娃娃配GUCCI超迷因
📢小米空氣淨化器6開箱！過濾細菌、病毒、甲醛汙染源 過敏族殺菌高CP
📢 舊Apple Watch真的要丟了！Watch OS 27完整支援名單 連旗艦款都說掰掰
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。