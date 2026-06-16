圓展榮獲英國GHP國際大獎 搶攻全球千億遠距醫療商機

圓展（3669）16日宣布榮獲英國權威醫療媒體Global Health & Pharma（GHP）頒發的《Healthcare & Pharmaceutical Awards 2026》，摘下「最佳遠距醫療視訊技術解決方案殊榮，有助於搶攻全球遠距醫療商機。

圓展總經理郭昱廷日前表示，今年來自視訊會議及ODM/OEM兩大業務為驅動營收成長動能，至於醫療健康事業在各國政府積極投入資源帶動下，中長期更具潛力。

郭昱廷表示，榮獲GHP的國際肯定，這不僅代表圓展在遠距醫療影音技術上的持續投入受到認可，也反映全球醫療產業對智慧化與遠距照護需求的快速提升，圓展將持續深化AI影音技術與醫療應用的整合，攜手全球醫療夥伴打造更安全、高效且具連結性的照護體驗，協助醫療團隊無論身處何地，都能更有信心地提供高品質醫療服務。

隨著全球人口老化與醫療數位轉型加速，遠距醫療（Telehealth）市場需求持續成長。由於醫療級產品具備高技術門檻與長認證周期的特性，一旦切入供應鏈即具備高度黏著性。

圓展最新智慧醫療旗艦新品「MD331UI醫療級攝影機」憑藉醫療級產品的高附加價值與AI技術，成為驅動未來毛利率向上的獲利引擎。該產品鎖定高成長潛力的遠距巡房與遠距照護市場，搭載頂規4K與30倍光學變焦，更結合獨家AI演算聲音技術，直擊遠距醫療清晰觀察與即時協作的痛點，築起同業難以複製的技術壁壘。其靈活的部署設計可廣泛應用於電池驅動的醫療推車，具備爭取醫院標案的競爭優勢。