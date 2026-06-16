何麗梅捐2.4億元台積電股票 有信心持續增值：現金股利每年都會增加
前台積電資深副總經理何麗梅16日捐贈100張台積電（2330）股票予政治大學「仲尼基金」。談到以股票形式捐贈的考量，何麗梅表示，優質股票不僅具有長期增值潛力，也能持續產生現金股利，為教育提供源源不絕的資源；她並表示，對台積電股票未來增值非常有信心，現金股利也會逐年增加。
何麗梅今日與前台積電人資長、現任政大商學院教授李瑞華，以及伺服器機殼大廠勤誠（8210）董事長陳美琪，共同出席政大股票捐贈儀式。何麗梅與李瑞華各捐出100張台積電股票，以台積電今日收盤價2,400元計算，兩人捐贈股票市值合計約4.8億元。陳美琪則捐出100張勤誠股票，以勤誠今日收盤價估算，市值約1.35億元，三人此次捐贈股票總價值約達6.15億元。
何麗梅表示，捐贈股票具有特殊意義，尤其優質股票不僅具有增值潛力，也能持續發放現金股利，形成支持教育事業的長期資金來源。相較於先捐贈現金，再由受贈單位尋找穩健標的投資，直接捐贈股票反而是更有效率的作法。
回顧求學歷程，何麗梅表示，自己出身新竹眷村，高中畢業時父親曾告訴她，若考不上國立大學，就只能念軍校，因為家中無力負擔私立大學學費。她後來順利進入政大會計系，求學期間曾領取每月200元的清寒獎學金，當時一頓飯只要9元，這份幫助也讓她早早立下心願，希望有能力時能回饋他人。
何麗梅以蹺蹺板比喻人生，指出一個人能站在高處，並非理所當然，而是因為有許多人從下方支撐；有能力時，也應該蹲下來托住別人，讓更多人看見更好的風景。此次回到母校，對她而言不只是捐贈，更是向政大與師長表達感謝。
談到AI時代的教育，何麗梅認為，大學不應只重視論文發表，教學與育人同樣重要。AI雖能協助分析與彙整資訊，卻無法取代品格、誠信、同理心與信任，教師的一句話或行為典範，也可能影響學生一生。她強調，人們真正留下的未必是資產，而是對人才的投資，並期許政大未來躋身全球頂尖人文大學之列。
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