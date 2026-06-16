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遠傳與新傳媒合製影集開鏡 合資「遠樂文創娛樂基金」持續深化布局
遠傳（4904）子公司米神國際投資製作，攜手新加坡最大媒體集團新傳媒（Mediacorp）共同打造的奇幻愛情劇《愛上外星情人》，15日於遠傳內湖總部舉行開鏡典禮。
新傳媒與米神國際於2023年簽署合作備忘錄，新傳媒擁有6個電視頻道和11個電台頻道，是新加坡最大媒體集團、也是唯一的無線電視機構。遠傳個人家庭電信及娛樂服務事業群資深副總經理朱承恩表示，遠傳friDay影音在國家通訊傳播委員會（NCC）調查中連續第四年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一名，遠傳積極推動跨國影視合作，此次與新加坡新傳媒合作，是遠傳影音布局的重要里程碑，未來將持續強化內容的多樣性，打造具備國際競爭力的本土娛樂內容。
遠傳透過與文策院、國發基金合作的「遠樂文創娛樂基金」，攜手新傳媒及「灰魚影像」，三方共同合製大型旅行綜藝節目《WHAT A TRIP》第2季。繼第1季於紐西蘭掀起熱潮後，第2季正在充滿文化底蘊的西班牙展開拍攝，節目延續第1季尋寶獵人解謎闖關的精髓，本季關卡難度全面升級，並貫徹核心理念「ESG綠色娛樂」，以ESG永續內容包裝遊戲，讓觀眾在享受刺激闖關冒險的同時，也能輕鬆了解當地人文歷史與文化。
遠傳透過米神國際及遠樂文創娛樂基金，持續深化多面向的娛樂布局。遠樂文創娛樂基金投資的首部類漫才脫口秀喜劇影集《嘴砲警探》，在歐、美、亞洲已有超過七個國家改編，台灣版預計於2027年播出。
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