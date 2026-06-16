外資呼籲評估私有化 楠梓電：沒有相關計畫

英國主動型避險基金Palliser Capital敦促PCB廠楠梓電採取措施提升股東價值，包括評估私有化。對此，楠梓電表示，目前沒有私有化計畫，也正與股東溝通中，楠梓電逐步成長、營運好轉，對大型客戶而言，上市公司是更好的選擇。

媒體報導，英國主動型避險基金Palliser Capital敦促台灣印刷電路板（PCB）廠楠梓電採取措施提升股東價值，包括評估私有化的可能性。

Palliser在6月1日致函楠梓電董事會的信中表示，該基金已建立約4.3%持股，建議楠梓電應成立獨立委員會，評估各種提升企業價值的方案，包括私有化，或處分其持有的另一家PCB公司滬士電股權。

楠梓電同時持有滬士電11.3%股權，滬士電為輝達（NVIDIA）等客戶供應印刷電路板產品，是AI伺服器供應鏈的重要成員之一；Palliser在信中將這項滬士電子持股形容為一顆「隱藏的寶石（hidden jewel）」。

楠梓電發言人呂淑芬表示，尊重外資立場和想法，但楠梓電目前沒有私有化計畫，也正與股東溝通中，進行相關討論，公司也沒有出售滬士電子持股的計畫，因為兩家公司長期維持策略合作關係。

呂淑芬表示，楠梓電已是上市公司，要兼顧其他股東權益，以營業發展而言，楠梓電已進入逐步成長，營運好轉的階段，上市公司對大型客戶而言是更好的選擇方案。