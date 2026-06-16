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HTC G REIGNS整合AI、5G與無人機技術 打造完整智慧魚探解決方案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）16日宣布，旗下專注5G與未來通訊技術發展的 G REIGNS，透過經濟部產業發展署的指導，攜手財團法人金屬工業研究發展中心，及富鴻網公司、穩發漁業等產業夥伴，正式發表智慧魚探解決方案。該解決方案整合 AI、5G 專網、衛星通訊、邊緣運算與無人機技術，協助遠洋漁業提升魚群搜尋效率、強化即時資訊回傳與海上作業安全，推動台灣智慧海洋應用正式落地。

宏達電表示，智慧魚探解決方案，整合無人機遠距魚群搜尋、AI 魚群辨識分析、5G 專網及衛星通訊、邊緣運算與數位監控平台，建構完整的智慧海洋應用架構。透過無人機執行魚群搜尋與海況偵察，可擴大延伸船隊觀測範圍，取代部分過去仰賴直升機或人工目視的偵察模式；5G 專網結合衛星通訊與邊緣運算能力，則可將海上高畫質影像與作業資訊即時回傳至船上及台灣本島岸端管理平台，突破距離與通訊限制。AI 系統則可進一步進行魚群辨識、熱區分析與航線建議，協助船長與作業團隊快速掌握魚群動態與海況變化，提升搜尋精準度與作業效率。

根據實際驗證成果，無人機可於船舶周邊約30公里範圍內執行魚群搜尋任務，搜尋效能較傳統方式提升超過60%，並有效降低作業成本與航行風險，協助遠洋漁業逐步從經驗導向作業模式邁向 AI 驅動的智慧決策。

G REIGNS總經理宮文琦表示，「AI 時代下，資料的即時傳輸、即時分析與即時決策能力已成為產業數位轉型的重要基礎，通訊網路與邊緣運算能力正是支撐智慧應用落地的關鍵核心。G REIGNS 希望持續將最先進的通訊技術帶入產業現場，協助企業解決實際問題，創造更高效率與更高價值的營運模式」。

5G 無人機 衛星通訊

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