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南亞科再砸24億元 向愛德萬測試買設備
DRAM大廠南亞科（2408）16日公告，向愛德萬測試採購機器設備，交易總金額約24億元，主要因應營運需求，持續推進生產設備與製造能力建置。
這也是南亞科近期再度公布大額設備採購。自5月底以來，公司密集公告多項機器及廠務設備交易，先後向盟立自動化、敦陽科技、良聯工業及景煌企業採購，單筆金額介於約10億至14億元。
南亞科近期也擴大向國際半導體設備商採購，包括向KOKUSAI ELECTRIC購買約10.27億元設備，並向EBARA及KLA分別採購約10.21億元、95.03億元設備；向科林研發（LAM RESEARCH）採購的金額更達約169.42億元。
若將南亞科自5月底以來各次公告揭露的機器及廠務設備交易金額加總，規模已超過356億元，採購內容涵蓋晶圓製造設備、自動化系統及廠務工程，顯示公司正持續推進新產能、廠務設施與製程設備建置。
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