潘文淵文教基金會頒發研究與創新四大獎 表揚前瞻科技與創新傑出人才

秉持潘文淵博士開創臺灣半導體產業精神，潘文淵文教基金會16日在新竹工研院舉辦聯合頒獎典禮，頒發「研究傑出獎」、「考察研究獎助金」、「胡定華年輕研究創新獎」及「物聯網創新應用獎」四大獎項，表揚電子、資訊、通訊、半導體及智慧應用領域具傑出貢獻與發展潛力的科技人才。

今年共有來自美國哥倫比亞大學、國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、臺北榮民總醫院及工研院等學研機構與產業界近20位傑出人才及團隊獲獎，得獎成果涵蓋半導體、人工智慧、醫療科技及物聯網等領域，展現我國科技研究與創新應用多元發展。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，近年來臺灣半導體產業受到全球關注及肯定，這一切要感謝重要的推手潘文淵博士，50多年前以前瞻視野洞悉臺灣產業發展潛力，以海外學人身分協助規劃積體電路發展藍圖，推動引進國外技術、培育年輕科技人才，並促成工研院衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，帶動我國半導體與資通訊產業蓬勃發展，奠定臺灣在全球科技供應鏈的重要地位。史董事長也指出，基金會成立30年來持續扮演科技人才培育推手，期望鼓勵更多優秀人才投入前瞻科技研究與創新應用，持續為臺灣科技產業培育優秀人才。

今年度共有3位學者榮獲「研究傑出獎」，包括：美國哥倫比亞大學 Morris A. and Alma Schapiro 講座教授兼工程與應用科學學院院長張世富，其長期深耕電腦視覺、多媒體分析與可信AI研究，在影像檢索、多模態AI等領域具重要開創性貢獻；國立清華大學講座教授兼半導體研究學院副院長賴志煌，專精於自旋電子與次世代半導體元件研究，積極推動記憶體技術與類神經運算發展，對我國半導體產業具關鍵影響；國立成功大學講座教授兼智慧半導體及永續製造學院副院長周明奇，長期投入光電單晶與關鍵半導體材料研究，近年更導入AI優化材料與製程開發，提升我國半導體自主研發能量。

「考察研究獎助金」獎項共有4位得獎者，包括：國立陽明交通大學資訊工程學系副教授吳俊峯，長期投入軟硬體垂直整合與前瞻運算架構研究；國立陽明交通大學電子研究所副教授曾銘綸，致力於奈米光電與超穎表面技術研究；國立成功大學物理系教授楊展其，專精於量子功能材料與薄膜設計研究；以及國立中央大學電機工程學系副教授陳聿廣，深耕電子設計自動化（EDA）領域。基金會期望透過獎助支持，鼓勵研究人員赴國際知名學術或研究機構進行短期研究，持續深化研發實力與國際交流。

「胡定華年輕研究創新獎」頒發給4位青年創新人才，包括：和全豐光電股份有限公司執行副總經理暨董事陳盈運，致力推動精密光學與AI技術整合，提升高階智慧檢測能力；鉅怡智慧股份有限公司研發長吳宜樵，專精非接觸式生理量測與AI生醫演算法，推動智慧醫療技術邁向國際；科飛數位股份有限公司總經理王詠辰，長期投入車用電控與軟體系統開發，推動臺灣自主車規軟體技術發展；赫侖股份有限公司董事長兼總經理羅元玠，深耕智慧製造與工業機器人技術，協助產業加速數位轉型與智慧化升級。基金會也在持續關注人工智慧時代下科技人才培育與產業發展議題，並鼓勵更多優秀人才投入科技研究與創新應用。

「物聯網創新應用獎」由研華文教基金會贊助而設立，旨在獎勵國內物聯網應用相關領域，於研發創新或新創事業具傑出成果之個人或團隊，期望加速我國物聯網與邊緣運算等相關創新產業技術應用。今年由工研院綠能所團隊褚柏胤、許又仁及曾科穎獲獎，該團隊以邊緣AI結合無線能源監測技術，建構智慧能源管理方案；另由臺北榮民總醫院楊盈盈主任獲獎，其以「阿榮BLS與ACLS AI APP」打造智慧急救訓練解決方案，提升急救教育與臨床應變能力。此外，今年「具潛力物聯網創新應用獎」則由工研院綠能所團隊陳范倫、陳家磐及王順輝獲獎，展現物聯網創新應用之發展潛力。

潘文淵文教基金會執行長羅達賢表示，基金會成立至今已邁入30周年，歷年受獎人數累計突破1,600位，眾多獲獎人持續投入科技研究與產業發展，並展現卓越成果。今年頒獎典禮除頒發四大獎項外，亦安排專題演講與「文淵論壇」交流活動，以「AI 時代：台灣的關鍵挑戰與契機」為主題，由工研院資深專家吳志毅主持，邀請本屆得獎人代表共同與談，針對人工智慧時代下臺灣科技人才培育、產業創新與未來發展趨勢進行交流，期盼持續鼓勵更多優秀人才秉持創新精神投入科技研發，共同開創臺灣產業新契機。