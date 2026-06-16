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台灣大與Visa策略合作 AI代理商務在台落地

中央社／ 台北16日電

台灣大哥大今天宣布，攜手Visa打造台灣首個AI代理商務消費場景，myfone網路門市將開放聯名信用卡持卡人，透過AI代理人完成選購、授權與支付，推動AI代理商務在台灣落地。

AI從內容生成邁向協助決策與完成交易，全球支付與消費模式加速進入Agentic Commerce（代理式商務）」境界。

台灣大哥大今天發布新聞稿宣布，與Visa策略合作，將以myfone網路門市做為台灣第一個AI代理商務消費場景，推動Visa智慧商務解決方案（VisaIntelligent Commerce）與Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，共同驗證AI Agent在完成商品選購、授權與支付的完整交易流程。

Visa數據顯示，全球Agentic Commerce市場規模預計於2030年達1.7兆美元，年複合成長率67%。

台灣大哥大總經理林之晨表示，Agentic Commerce從概念走向真實消費場景，關鍵不只在技術本身，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。台灣大旗下用戶1700萬戶，透過電信服務、momo電商與新科技事業覆蓋多元場景，並將AI應用於網路維運、客服、資安與數位服務領域，已建立AI代理商務落地的重要戰略基礎。這次與Visa合作，是台灣大AI應用布局前進Agentic Commerce的重要起點。

Visa亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，AI快速改變全球商務與支付生態，代理式商務也將成為數位商務的重要轉折，Visa 30年前便已開始導入AI技術，過去5年間投入超過120億美元於支付基礎建設，與台灣大哥大攜手，透過合作AI代理商務電信服務場景，推動AI代理商務在台灣落地，為台灣數位支付、AI 應用與未來商務生態發展建立里程碑。

台灣大哥大指出，myfone網路門市為首波體驗場景，將開放Open Possible聯名信用卡持卡人，透過AI代理人完成選購、授權與支付的完整交易流程。

台灣大哥大 Visa 規模

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