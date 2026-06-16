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盟立董座孫弘交棒獲推舉為榮譽董事長 由執行長林世東接掌
盟立（2464）董事會16日通過董事長異動人事案，原董事長孫弘辭任董事長職務，仍維持其董事身分。董事會今天推選林世東為新任董事長，即日起生效。董事會全體董事並一致決議通過，推舉創辦人孫弘為公司榮譽董事長。
盟立表示，這項人事異動案，是為奠定公司長遠發展基石並啟動高階領導世代傳承，落實公司永續發展，完成階段性交棒以成就並支持公司全新布局。
盟立指出，孫弘為盟立創辦人，近40年來傾注畢生心力，引領公司度過各項挑戰並成就今日規模。如今功成身退、完成世代交棒，盟立董事會全體董事一致決議通過推舉前董事長孫弘為榮譽董事長。
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