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D-Wave釋出量子運算市場規模衝高好消息 仁寶、金寶有望搶下首波商機
加拿大量子運算公司D-Wave Quantum舉行公司首場法說會後，釋出自家持續在量子退火運算技術保持領先地位，預期這塊市場規模在2040年將上看最高8,500億美元的商機。法人看好，目前投入量子運算供應鏈的金寶（2312）及仁寶（2324）後續有望搶下量子運算首波商機。
D-Wave Quantum舉行公司首場法說會，並獲得市場好評。其中，D-Wave Quantum指出，目標將在2030年前達成10個糾錯邏輯位元（Logical Qubits），且預計2032年將達到100個，代表運算量能將大幅提升。
另外，D-Wave Quantum表示，預估公司鎖定的量子退火及超導運算的市場規模在2040年將上看8,500億美元。D-Wave Quantum當前已經有四套量子運算系統在雲端服務，未來隨著量子運算需求持續提升，將有望替量子運算帶來全新商機。
法人指出，仁寶、金寶等代工大廠都已經投入量子運算及量子電腦等相關研發領域，同時加入量子國家隊，分別投入運算模擬及硬體製造等市場，未來量子運算或量子電腦市場逐步成形後，仁寶、金寶將有望躍升第一梯隊搶攻相關商機。
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