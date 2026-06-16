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宏達電攜手合作夥伴 發表智慧魚探解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電（2498）HTC旗下專注於5G與未來通訊技術發展的G REIGNS 16日宣布，透過經濟部產業發展署的指導，攜手財團法人金屬工業研究發展中心，以及富鴻網股份有限公司、穩發漁業等產業夥伴，正式發表智慧魚探解決方案。該解決方案整合 AI、5G 專網、衛星通訊、邊緣運算與無人機技術，協助遠洋漁業提升魚群搜尋效率、強化即時資訊回傳與海上作業安全，推動台灣智慧海洋應用正式落地。

台灣四面環海，遠洋漁業長期為重要產業之一。然而在廣闊海域中，魚群搜尋往往高度仰賴船長與作業團隊的經驗判斷；同時，遠洋海域通訊涵蓋有限，高畫質影像與海上資訊難以及時回傳，也使船隊在魚群判讀、航線規劃與安全管理上面臨挑戰。如何讓漁船在海上「看得更遠、傳得更快、找得更準、決策更即時」，成為遠洋漁業智慧化升級的關鍵。

本次推出的智慧魚探解決方案，整合無人機遠距魚群搜尋、AI 魚群辨識分析、5G 專網及衛星通訊、邊緣運算與數位監控平台，建構完整的智慧海洋應用架構。透過無人機執行魚群搜尋與海況偵察，可擴大延伸船隊觀測範圍，取代部分過去仰賴直升機或人工目視的偵察模式；5G 專網結合衛星通訊與邊緣運算能力，則可將海上高畫質影像與作業資訊即時回傳至船上及台灣本島岸端管理平台，突破距離與通訊限制。AI 系統則可進一步進行魚群辨識、熱區分析與航線建議，協助船長與作業團隊快速掌握魚群動態與海況變化，提升搜尋精準度與作業效率。

根據實際驗證成果，無人機可於船舶周邊約30公里範圍內執行魚群搜尋任務，搜尋效能較傳統方式提升超過60%，並有效降低作業成本與航行風險，協助遠洋漁業逐步從經驗導向作業模式邁向 AI 驅動的智慧決策。

宏達電 5G 衛星通訊

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