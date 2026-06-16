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集邦：NOR Flash上半年漲價逾100% 下半年續揚

中央社／ 新竹16日電

市調機構集邦科技表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）因產能排擠影響，上半年合約價累計上漲超過100%，下半年因供應商仍未有大規模擴產，將持續供給緊張，價格也將進一步攀升。

集邦科技指出，NOR Flash的核心價值是即時執行能力與高穩定性。在汽車電子領域，隨著自動駕駛輔助系統、智慧座艙等功能升級，車載韌體容量快速增長，高密度NOR Flash已成關鍵元件。

邊緣AI裝置部分，過去容量僅需數十MB的系統程式，因AI模型本地化運算需求倍數成長，帶動256Mb以上高容量NOR Flash需求快速提升。此外，在工控、衛星通訊及航太設備等領域，NOR Flash的高可靠特性難以由其他技術取代，形成穩定且高毛利的需求基礎。

集邦科技表示，SLC NAND Flash因極低錯誤率、長期資料保存能力、寬溫運作特性，成為許多高可靠度系統的唯一選擇。智慧工廠、機器人、自主移動設備以及高階網通交換器等產品大量導入即時推論功能，推升對高可靠度儲存系統需求。

企業級伺服器與資料中心則持續使用SLC NANDFlash作為作業系統開機碟及高頻寫入緩衝區。在醫療影像設備、軍工電子、航太系統等對資料錯誤幾乎零容忍的環境，SLC NAND Flash更有不可替代的市場地位。

集邦科技指出，2026上半年終端產品市場對記憶體需求逐步恢復，加上AI相關應用快速成長，大幅消耗市場有限的供給，NOR Flash率先出現交期延長與配貨現象，合約價平均累積漲幅將達100%至120%，高容量產品漲勢更顯著。

SLC NAND Flash因部分國際大廠陸續退出小容量及成熟製程產品，供給明顯萎縮，工控、車用及網通客戶又開始建立長期安全庫存，導致第2季出現明顯的恐慌性備貨潮，預期上半年價格平均累積漲幅將達130%至150%。

展望下半年，集邦科技表示，由於全球主要供應商目前皆以製程微縮、提高良率及優化單位晶圓產出為主，無新增產能計畫，預期下半年高度依賴長生命週期產品的車用與工控市場將形成長期缺貨風險。

高容量NOR Flash有車用電子與邊緣AI需求支撐，預期下半年價格仍有60%至65%以上的調漲空間。中低容量NOR Flash可能受中國供應商產能逐步釋放影響，價格漲勢趨緩，部分產品甚至進入高檔盤整階段。

SLC NAND Flash雖然多數產品需求未明顯增加，供應來源卻持續減少，預估2026下半年價格漲勢雖將收斂，但仍有70%至75%的上漲空間，工業、車規級產品漲勢可能更強。

集邦科技指出，為避免價格失控衝擊合作關係或促使客戶尋求替代技術，主要供應商未來可能透過長期供貨合約與選擇性接單策略管理供需，意味未來市場競爭的核心將不再只是價格，而是供貨穩定性與客戶關係管理能力。

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