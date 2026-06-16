台灣大攜手Visa 打造台灣首個AI代理商務消費場景

AI從內容生成邁向協助決策與完成交易，全球支付與消費模式加速進入Agentic Commerce（代理式商務）境界，台灣大（3045）16日宣布與Visa策略合作，將以myfone 網路門市做為台灣第一個AI代理商務消費場景，推動Visa 智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）與Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，共同驗證AI Agent在完成商品選購、授權與支付的完整交易流程。

台灣大哥大總經理林之晨表示，Agentic Commerce從概念走向真實消費場景，關鍵不只在技術本身，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。台灣大長期耕耘1,700萬用戶的信任關係，透過電信服務、momo電商與新科技事業覆蓋多元場景；將AI深度應用於網路維運、客服、資安與數位服務領域，已建立AI 代理商務落地的重要戰略基礎。與Visa合作是台灣大AI應用布局前進Agentic Commerce的重要起點。

Visa數據顯示，全球Agentic Commerce市場規模預計於2030年達1.7兆美元，年複合成長率67%。Visa 亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，AI正快速改變全球商務與支付生態，代理式商務也將成為數位商務的重要轉折。Visa在30年前便導入AI技術，過去五年間亦投入超過120億美元於支付基礎建設，未來希望透過合作AI代理商務電信服務場景，推動AI代理商務在台灣落地，為台灣數位支付、AI 應用與未來商務生態發展建立重要里程碑。台灣大myfone 網路門市首波體驗場景，將開放 Open Possible聯名信用卡持卡人，透過AI代理人完成選購、授權與支付的完整交易流程。