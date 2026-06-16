友訊法說會／跨足 AI 機器人市場 雙軌布局智慧聯網與陪伴商機

全球網通品牌D-Link友訊科技（2332）16日於法說會正式宣布跨足AI機器人市場，列為未來重點發展新事業。執行長張家瑞指出，AI正從雲端走向實體應用，機器人將成為智慧生活的重要入口，友訊將結合AI、智慧聯網與雲端服務，聚焦安全保護與智慧陪伴兩大應用，發展服務型商業模式，開啟成長新篇章。

友訊表示，公司看好安全保護與智慧陪伴的長期潛力，不同於傳統業者以硬體銷售為主的模式，友訊聚焦AI平台服務、雲端管理及智慧聯網整合能力，透過軟硬體生態系夥伴打造解決方案。

此外，在安全保護上，透過AI辨識與智慧巡檢，提供企業、商辦、社區等場域安全方案；在智慧陪伴上，則結合情感互動、健康提醒與遠端關懷。同時，專屬資安團隊將從底層架構導入防護機制，確保設備、通訊、個資及雲端SaaS平台安全。

在AI智慧聯網布局方面，友訊指出，將與策略夥伴共同投入100G及400G AI高速交換器開發，迎合區域型企業對AI運算與資料中心的高速傳輸需求，未來產品將結合交換器、無線基地台與Nuclias Unity雲端管理平台，打造完整的企業網路整合方案，加速中大型企業數位轉型。

面對中國網通廠價格競爭，友訊表示，公司以高品質與資安防護布局全球。在東南亞近期取得泰國國家級「Green Power Project」智慧電杆專案，部署達10萬支；在日本則與NTT東日本集團下的NTTBP合作，以Wi-Fi 6無線基地台協助建置公共Wi-Fi服務。

回顧營運，受惠企業網路與智慧連網需求回溫，友訊第1季合併營收34.41億元，年增3.1%，毛利率25.3%，營業淨利3,155萬元，稅前淨利2,564萬元，營運體質持續改善。