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翔名股東會／每股配現金股利4.21元 今年營運看升
翔名（8091）16日召開股東常會，順利承認盈餘分配案，每股配發現金股利4.21513178元。翔名董事長吳宗豐表示，受惠於半導體客戶海內外大擴產拉升需求，今年營運可望呈步步高的升溫走勢。
翔名去年每股稅後純益5.89元，董事會原決議擬配發4.5元現股利，後因員工認股權憑證行使認購發行新股、庫藏股轉讓員工及可轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外股數，依董事會決議授權董事長調整配息率，為每股配發4.21513178元。
翔名16日進行除息交易，首日參考價為246.78元，早盤以255元開出，開盤即填息。終場股價上漲1元，成交量1,253張，收248元，
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