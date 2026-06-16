建碁攜手三星 美國推動 AI 智慧教室創新應用

宏碁（2353）集團旗下建碁（3046）宣布其子公司AOPEN America與Samsung Electronics America（三星電子美國分公司）展開策略合作，結合雙方在工業運算與顯示技術領域的核心優勢，共同推動新世代智慧教室整合應用。此次雙方合作將以Edge AI應用落地為核心，透過模組化架構與跨平台整合，加速教育場域的數位轉型，布局全球智慧學習市場。

建碁與三星攜手合作打造開放且靈活的AI驅動學習平台，並整合英特爾及其他關鍵技術夥伴。該平台支援跨多作業系統並提供強化功能。微軟Copilot提供教育工作者彈性的AI教學輔助體驗。Google Gemini AI助理能激發創造力，提升課堂參與度。

建碁以隨插即用的OPS（Open Pluggable Specification）架構為核心，採用Windows平台的WB5116與Chrome平台Chromebox OPS，可直接嵌入三星互動顯示器系列產品線（WAF、WAFX-P 與 WEFX 系列）。此模組化設計可簡化部署流程，支援4K高解析度、多點觸控、內建無線投影（包含AirPlay），以及USB-C單一線材整合（電力、影像與觸控）。

此外，透過EDLA認證的Android平台，使用者可直接存取各類教學應用，提供直覺且高效的使用體驗。另外，APAR（AC Power Auto Recovery）機制可在斷電後自動恢復運行，確保關鍵教學場域的持續運作。此外，透過集中式管理機制，可將顯示設備與運算模組納入IT管理體系，進行一致性的政策推播、應用更新與權限控管，有效提升教學現場與管理效率。

建碁與三星聯手的教育整合解決方案，預計於2026年6月底於美國佛羅里達州舉行的「ISTE教育科技展」正式首次亮相，並透過通路合作夥伴推廣至教育市場。未來將持續深化與國際策略夥伴的合作關係，結合邊緣運算、AI技術與垂直場域應用，推動創新解決方案規模化落地，進一步強化於智慧教育領域的全球競爭力。