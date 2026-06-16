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AI走進教室 建碁攜三星推跨平台智慧學習方案

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
建碁今天指出，與三星攜手合作打造開放且靈活的AI驅動學習平台。圖為建碁董事長簡慧祥。圖／本報資料照片
建碁今天指出，與三星攜手合作打造開放且靈活的AI驅動學習平台。圖為建碁董事長簡慧祥。圖／本報資料照片

宏碁集團旗下建碁今天宣布其子公司AOPEN America與三星電子美國分公司展開策略合作，結合雙方在工業運算與顯示技術領域的核心優勢，共同推動新世代智慧教室整合應用。此次雙方合作將以EdgeAI應用落地為核心，透過模組化架構與跨平台整合，加速教育場域的數位轉型，布局全球智慧學習市場。

建碁今天指出，與三星攜手合作打造開放且靈活的AI驅動學習平台，並整合英特爾及其他關鍵技術夥伴。該平台支援跨多作業系統並提供強化功能。微軟Copilot提供教育工作者彈性的AI教學輔助體驗。Google GeminiAI助理能激發創造力，提升課堂參與度。

建碁指出，以隨插即用的OPS（Open Pluggable Specification）架構為核心，採用Windows平台的WB5116與Chrome平台的ChromeboxOPS，可直接嵌入三星互動顯示器系列產品線（WAF、WAFX-P與WEFX系列）。此模組化設計可簡化部署流程，支援4K高解析度、多點觸控、內建無線投影（包含AirPlay），以及USB-C單一線材整合（電力、影像與觸控）。此外，透過EDLA認證的Android平台，使用者可直接存取各類教學應用，提供直覺且高效的使用體驗。

另外，APAR（ACPower Auto Recovery）機制可在斷電後自動恢復運行，確保關鍵教學場域的持續運作。此外，透過集中式管理機制，可將顯示設備與運算模組納入IT管理體系，進行一致性的政策推播、應用更新與權限控管，有效提升教學現場與管理效率。

建碁表示，與三星聯手的教育整合解決方案，預計於2026年6月底於美國佛羅里達州舉行的「ISTE教育科技展」正式首次亮相，並透過通路合作夥伴推廣至教育市場。未來將持續深化與國際策略夥伴的合作關係，結合邊緣運算、AI技術與垂直場域應用，推動創新解決方案規模化落地，進一步強化於智慧教育領域的全球競爭力。

三星 微軟 英特爾

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