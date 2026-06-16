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SpaceX超車 台積電ADR市值落居全球第7
太空探索科技公司（SpaceX）15日股價持續走高，達到192.5美元，上漲31.55美元，漲幅19.6%，市值攀高至2.51兆美元，超越台積電ADR的2.28兆美元，躍居全球第6位，台積電落居第7位。
SpaceX於12日在那斯達克掛牌上市，創下史上最大規模首次公開募股（IPO），股價收在160.95美元，市值一舉突破2兆美元。SpaceX股價15日延續強勁走勢，上漲31.55美元，漲幅19.6%，收在192.5美元。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲17.47美元，收在441.4美元，漲幅約4.12%。
據Companiesmarketcap統計，SpaceX市值攀高至2.51兆美元，超越台積電ADR的2.28兆美元，逼近亞馬遜（Amazon）的2.64兆美元。SpaceX市值躍居全球第6位，蓄勢挑戰第5位，台積電市值排名則落居第7位。
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