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Tesla在台申請FSD駕駛監督系統　推全自動輔助駕駛上路

中央社／ 台北16日電

特斯拉（Tesla）台灣今天宣布，本週已向車輛安全審驗中心（車安中心）遞交全自動輔助駕駛FSD受駕駛監督（FSDSupervised）系統申請文件，將與交通部和車安中心合作，啟動後續相關新技術駕駛系統的審查流程，推動FSD儘速在台上路。

Tesla Taiwan透過新聞稿表示，Tesla全自動輔助駕駛（Full Self-Driving, FSD）受駕駛監督（Supervised）系統，已在美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、韓國、澳洲、紐西蘭、荷蘭、立陶宛、愛沙尼亞、丹麥、比利時等12個國家或地區開放或通過監管核准，日本目前正於東京、橫濱及大阪等都會區積極進行道路測試，Tesla積極推進FSD在台審驗及未來實際落地方案。

Tesla Taiwan指出，Tesla全自動輔助駕駛FSD受駕駛監督系統，透過全球超過850萬輛Tesla車輛所蒐集的匿名真實駕駛資料訓練而成，這些資料涵蓋的駕駛情境，同等於駕駛超過100年的真實路況經驗，每輛落地新車只需約10分鐘，便可完整匯入所有累積訓練，所匯入資料量超過每名駕駛一生所能遇到的各類駕駛情境。

Tesla Taiwan表示，Tesla在各國市場積極推進實施FSD，遵照全球FSD使用模式轉換及啟動計畫，FSD一次性購買方案將於今年6月30日晚間11時59分停止在台販售，不影響目前已選配車輛終身持有權益，並且於6月30日（含）前全台車主及未交付準車主，皆可進行選配加購；針對HW3.0已選配FSD車主，也提供9月30日（含）前完成新車訂購，即可享有FSD免費移轉。

Tesla Taiwan說明，Tesla全自動輔助駕駛（受駕駛監督）系統目前啟用的功能，須由駕駛人主動監督，並無法使車輛自動駕駛。Tesla的輔助駕駛技術嚴格要求駕駛人主動監督的L2輔助駕駛功能，需駕駛人全時維持警覺並隨時預備干預，根據當前國際及台灣交通法規，駕駛人為車輛行駛時的責任主體，並須對駕駛行為負責。

FSD Tesla 波多黎各

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