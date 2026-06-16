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台積電涉侵權訴訟 智慧局長：提告者研判為專利蟑螂

中央社／ 記者曾筠庭台北16日電

日前外媒報導台積電捲入美國專利侵權訴訟風波。對此經濟部智慧局長廖承威今天表示，控告台積電侵權的相關公司屬於業界俗稱的專利蟑螂，台積電過去在專利訴訟及檢索方面經驗豐富、勝率也相當高，對其處理能力有信心，台積電也已向美國專利商標局（USPTO）提出專利無效挑戰。

智慧局今天舉辦「提高新創產業競爭力 加速專利布局 智慧局挺你」記者會。媒體關注日前外媒報導，2家專利公司控告台積電晶片涉嫌侵犯專利權一事，並詢問智慧局是否掌握案件內容。

廖承威表示，從目前公開資訊來看，提告的2家公司屬於業界俗稱的「專利蟑螂」，依照過去經驗，這類公司通常不從事產品製造，而是透過持有專利提起訴訟，以獲取授權金或和解金為主要目的。

他指出，目前案件已進入美國國際貿易委員會（ITC）程序，但台積電也已向USPTO負責專利無效審理的專利審判及訴願委員會（PTAB）提出專利無效挑戰。若對方相關專利最終被認定無效，侵權訴訟的基礎將不存在，後續侵權爭議也可能隨之消失。

廖承威進一步說明，被控侵權的一方可透過提出先前技術，意指專利在申請前就已經公開，可以主張該專利不具新穎性或進步性，進而要求撤銷控告方的專利權，在台灣稱為「舉發」，在美國則稱為「專利無效」。

他表示，台積電不僅研發能力領先全球，也擁有完整的智慧財產權團隊，在專利檢索與布局方面經驗豐富，過去台積電曾處理過許多專利訴訟案件，在相關爭議中的表現相當突出，因此相信台積電有能力找到有利的先前技術資料，說明對方專利不符合專利保護要件。

廖承威表示，案件最終是否成立，仍須由PTAB依據雙方提出的證據進行審理與認定，以目前公開資訊觀察，台積電已採取積極反制措施，智慧局也對其技術實力及專利攻防能力抱持高度信心。

台積電 經濟部 美國

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